Caminhão do Corpo de Bombeiros se envolve em acidente com ônibus em BH
Colisão ocorreu no Bairro Olhos d’Água, na Região Oeste da capital, e deixou quatro pessoas feridas
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Um caminhão de combate a incêndio do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) colidiu com um ônibus da linha intermunicipal 31.487 (Conceição de Itaguá, em Brumadinho, na Região Metropolitana, a Belo Horizonte) na Rua Chaguibe Hassan Souki, no Bairro Olhos d’Água, na Região Oeste de Belo Horizonte, na tarde desta sexta-feira (17/7).
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De acordo com informações do CBMMG, no momento do acidente, a viatura realizava uma manobra. Uma equipe da corporação havia sido deslocada ao local após ser acionada para combater um incêndio em uma área urbana.
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Em decorrência da colisão, quatro pessoas que estavam no ônibus sofreram ferimentos leves. Entre as vítimas, estão o motorista e um passageiro do coletivo, ambos homens, que foram conduzidos conscientes por uma Unidade de Resgate do CBMMG ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.