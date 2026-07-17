Vídeo: carro pega fogo no Belvedere, e moradores controlam as chamas

Um Ford Ka prata pegou fogo na tarde desta sexta-feira (17/7) na Avenida Paulo Camilo Pena, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. As chamas mobilizaram moradores de um prédio próximo do local e o Corpo de Bombeiros (CBMMG).

Segundo testemunhas, o incêndio foi controlado antes da chegada da corporação. Não houve registro de feridos.



Conforme o CBMMG, os proprietários do carro não tinham extintor de incêndio, e havia risco de as chamas atingirem a fiação elétrica da via.

Uma equipe foi enviada ao local com uma viatura de combate a incêndio. No entanto, quando os bombeiros chegaram, o fogo já havia sido controlado por moradores da região.

O estudante Matheus Lemos, de 21 anos, presenciou o incêndio e relatou que as chamas começaram de forma repentina, na parte traseira do veículo, e se espalharam rapidamente.

"Em cerca de 15 minutos, moradores de um prédio conseguiram uma mangueira e apagaram o incêndio. Poucos minutos depois, os bombeiros chegaram, mas já não havia mais fumaça", contou.

Ainda de acordo com a testemunha, ninguém ficou ferido. O proprietário do veículo também não sofreu lesões.

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As circunstâncias que provocaram o incêndio ainda serão apuradas. Até o momento, o Corpo de Bombeiros relatou apenas o atendimento da ocorrência e não divulgou a causa oficial para o fogo.