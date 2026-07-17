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Obras na Rodoviária de BH interditam área de desembarque do terminal

A empresa responsável pelo local recomenda que os passageiros e familiares observem as sinalizações que vão ser instaladas no local

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
17/07/2026 15:15 - atualizado em 17/07/2026 15:16

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Trânsito de passageiros no interior da rodoviária de Belo Horizonte
Os desembarques de passageiros do ônibus começam a ser feitos no Pátio Oeste crédito: Divulgação/Terminais BH

Em decorrência de obras de requalificação da Rodoviária de Belo Horizonte, a área de desembarque será interditada temporariamente a partir do dia 20 de julho. A previsão é de que o terminal, localizado em frente a Praça Rio Branco, na Região Central da capital mineira, fique fechado por até 45 dias. 

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Os passageiros continuam com acesso aos serviços de transporte às áreas de saída do terminal durante todo o período de intervenção. As reformas vão afetar a parada dos ônibus, que desembarcarão as pessoas no Pátio Oeste da Rodoviária.    

De acordo com a empresa “Terminais BH” - responsável pela administração do local - ,  sinalizações, equipes de apoio e de segurança orientarão os usuários sobre as possibilidades de saída do local.  

A intervenção integra o cronograma de melhorias previsto no contrato de concessão e tem como objetivo promover a recuperação da infraestrutura do terminal. Ela busca trazer mais segurança, conforto e durabilidade às instalações.

A empresa orienta que passageiros, familiares, motoristas de aplicativos, taxistas e demais usuários  observem a sinalização disponível no local e sigam as orientações das equipes de apoio durante o período da intervenção.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima

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