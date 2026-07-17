Obras na Rodoviária de BH interditam área de desembarque do terminal
A empresa responsável pelo local recomenda que os passageiros e familiares observem as sinalizações que vão ser instaladas no local
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Em decorrência de obras de requalificação da Rodoviária de Belo Horizonte, a área de desembarque será interditada temporariamente a partir do dia 20 de julho. A previsão é de que o terminal, localizado em frente a Praça Rio Branco, na Região Central da capital mineira, fique fechado por até 45 dias.
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Os passageiros continuam com acesso aos serviços de transporte às áreas de saída do terminal durante todo o período de intervenção. As reformas vão afetar a parada dos ônibus, que desembarcarão as pessoas no Pátio Oeste da Rodoviária.
De acordo com a empresa “Terminais BH” - responsável pela administração do local - , sinalizações, equipes de apoio e de segurança orientarão os usuários sobre as possibilidades de saída do local.
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A intervenção integra o cronograma de melhorias previsto no contrato de concessão e tem como objetivo promover a recuperação da infraestrutura do terminal. Ela busca trazer mais segurança, conforto e durabilidade às instalações.
A empresa orienta que passageiros, familiares, motoristas de aplicativos, taxistas e demais usuários observem a sinalização disponível no local e sigam as orientações das equipes de apoio durante o período da intervenção.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima