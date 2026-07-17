Obras na Rodoviária de BH interditam área de desembarque do terminal

Em decorrência de obras de requalificação da Rodoviária de Belo Horizonte, a área de desembarque será interditada temporariamente a partir do dia 20 de julho. A previsão é de que o terminal, localizado em frente a Praça Rio Branco, na Região Central da capital mineira, fique fechado por até 45 dias.

Os passageiros continuam com acesso aos serviços de transporte às áreas de saída do terminal durante todo o período de intervenção. As reformas vão afetar a parada dos ônibus, que desembarcarão as pessoas no Pátio Oeste da Rodoviária.

De acordo com a empresa “Terminais BH” - responsável pela administração do local - , sinalizações, equipes de apoio e de segurança orientarão os usuários sobre as possibilidades de saída do local.

A intervenção integra o cronograma de melhorias previsto no contrato de concessão e tem como objetivo promover a recuperação da infraestrutura do terminal. Ela busca trazer mais segurança, conforto e durabilidade às instalações.

A empresa orienta que passageiros, familiares, motoristas de aplicativos, taxistas e demais usuários observem a sinalização disponível no local e sigam as orientações das equipes de apoio durante o período da intervenção.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima