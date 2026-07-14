Rodoviária de BH projeta 685 mil passageiros nas férias em meio a obras

O mês de julho promete movimentar intensamente a Rodoviária de Belo Horizonte. Estima-se que cerca de 685 mil passageiros passem pelo terminal ao longo do mês, uma vez que o período de férias escolares é um dos mais movimentados do ano. No entanto, obras de impermeabilização na pista de entrada reduziram o tráfego a apenas uma faixa, gerando lentidão no trânsito local.

Para lidar com o aumento expressivo de passageiros, a concessionária Terminais BH preparou uma operação especial entre os dias 17 de julho e 3 de agosto. Nesse intervalo, a expectativa é de que aproximadamente 437 mil pessoas circulem pelo terminal. Para suprir a demanda, as empresas de transporte rodoviário planejaram adicionar cerca de duas mil partidas somadas às viagens regulares do calendário diário.

Ao todo, a operação para o período especial contabiliza mais de nove mil partidas e nove mil chegadas de ônibus, com uma movimentação estimada de 223 mil embarques e 215 mil desembarques na capital mineira.

Obras de impermeabilização em andamento

Iniciada no dia 7 de maio, a obra de impermeabilização das rampas de acesso e da pista principal do terminal tem previsão de conclusão para o dia 20 de agosto.

Em entrevista, a diretora-executiva da Terminais BH, Vanessa Costa, explicou que a intervenção é um passo fundamental de um cronograma maior de manutenção. Segundo ela, havia muita infiltração no pavimento inferior da pista, o que afeta principalmente o estacionamento coberto e parte da área de desembarque.

Para aliviar o trânsito no período de pico das férias, uma mudança importante está programada para a próxima segunda-feira (20/7). A pista externa, que vinha passando pelas reformas mais pesadas, será liberada para o tráfego, e os trabalhos serão transferidos para a pista interna.

A diretora tranquiliza os passageiros sobre esta transição: "O tratamento que vamos fazer na pista mais interna é bem mais simples. O dano existente nela é infinitamente menor do que o que existia na externa, então será um processo bem mais rápido do que essa primeira fase que passamos".

Força-tarefa para garantir a fluidez no trânsito

Com o estreitamento de fluxo que deixa o trânsito mais lento no entorno, a concessionária montou um esquema especial de monitoramento e orientação.

A diretora-executiva Vanessa Costa explica que qualquer intervenção com impacto na circulação de veículos ou de usuários é comunicada previamente a órgãos como a BHTrans, a Guarda Municipal e a Polícia Militar, que apoiam na organização do trânsito do entorno. Ela destaca que, além do suporte frequente desses agentes no auxílio aos motoristas, a própria concessionária mobiliza profissionais na pista principal para dar maior fluidez ao tráfego e orientar os condutores sobre os locais corretos de parada para o desembarque rápido de passageiros.

Vanessa Costa também reconhece que intervenções desse porte geram desconforto, mas enfatiza que as obras são fundamentais para a manutenção do terminal e para a própria segurança de quem viaja.

Atenção ao embarque por aplicativo

Devido às reformas, o desembarque de passageiros de veículos por aplicativo continua sendo feito na pista superior, em frente às portarias de acesso, mas com fluxo em pista única. No entanto, a saída do terminal deve ser realizada exclusivamente no pátio leste, localizado no piso inferior da rodoviária.

A diretora-executiva da Terminais BH, Vanessa Costa, reforça o compromisso com a preparação e o planejamento:

"Toda a operação é desenhada previamente em conjunto com as empresas de ônibus para expandir a grade de horários e assegurar um terminal estruturado para o aumento de demanda. Diante das intervenções, quem compra a passagem com antecedência e se programa para chegar mais cedo garante uma viagem muito mais tranquila".

Destinos mais procurados e fluxo de calendário

Os destinos de férias se dividem fortemente entre o turismo histórico e de natureza em Minas Gerais e os tradicionais balneários e capitais de estados vizinhos. Confira os principais polos de destino deste período:

Em Minas Gerais: Ouro Preto, Juiz de Fora, Governador Valadares, Uberlândia, Montes Claros, Diamantina, São João del-Rei, Serra do Cipó e Poços de Caldas.

Fora do estado: São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Vitória (ES), Guarapari (ES), Cabo Frio (RJ), Brasília (DF), Goiânia (GO) e Campinas (SP).

O fluxo de passageiros deve apresentar picos bem desenhados durante a semana. Segundo a empresa, as saídas tendem a se concentrar nas sextas-feiras, especialmente nos dias 17, 24 e 31 de julho. As segundas-feiras contam com as maiores ondas de retorno, entre 20 e 27 de julho, além de 3 de agosto. O dia de menor movimento previsto será a quinta-feira, 30 de julho.

Trânsito de passageiros no interior da rodoviária de Belo Horizonte Divulgação/Terminais BH

Guia de sobrevivência para o passageiro

Para evitar contratempos, a concessionária e os órgãos de trânsito recomendam seguir as seguintes orientações:

Chegar à rodoviária com pelo menos 1 hora de antecedência por conta da redução de faixa na pista de entrada.

Tenha em mãos documento oficial com foto e atente-se às regras de viagem para menores de idade.

Não descuide das bagagens, mantendo-as sempre por perto e devidamente identificadas.

Apenas passageiros com bilhete têm acesso às plataformas, liberadas até 30 minutos antes do horário de partida. Não é permitida a entrada de acompanhantes.

O transporte de animais é permitido apenas em caixas de transporte adequadas e seguindo as normas específicas de cada empresa operadora.

Em caso de dúvidas, a central de suporte 24h funciona via WhatsApp ou telefone pelo número (31) 2342-2600.

A recomendação expressa pela Terminais BH é de que os motoristas façam apenas paradas rápidas e necessárias para o desembarque de passageiros, liberando a pista superior imediatamente para evitar congestionamentos.

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima