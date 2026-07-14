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Brighton contrata zagueiro croata Luka Vuskovic em transferência recorde para o clube

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AFP
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Repórter
14/07/2026 15:38

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O Brighton contratou o zagueiro croata Luka Vuskovic junto ao Tottenham por um valor recorde para o clube, de 46 milhões de libras esterlinas (R$ 312 milhões na cotação atual), sem incluir adicionais que podem elevar o montante final.

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O jogador de 19 anos, que disputou a Copa do Mundo de 2026 pela Croácia, assinou um contrato de cinco anos com os 'Seagulls', com opção de renovação por mais um.

A BBC informou que o Tottenham pode receber 4 milhões de libras (R$ 27 milhões) adicionais em bônus, enquanto o acordo inclui uma cláusula de 20% sobre uma futura venda.

Vuskovic chegou ao clube londrino em 2025 e passou a última temporada emprestado ao Hamburgo, da Alemanha.

O zagueiro não disputou nenhuma partida oficial pelo Tottenham, mas o técnico do Brighton, Fabian Hürzeler, declarou no site do clube nesta terça-feira (14): "Luka teve um início de carreira fantástico; é uma trajetória que acompanhamos bem de perto".

"A temporada passada mostrou que ele consegue jogar em um nível muito alto e queremos ajudá-lo a consolidar isso", acrescentou o treinador de 33 anos.

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jdg/dmc/iga/dr/cb/am

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