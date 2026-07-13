Rodoviária de BH recebe ação gratuita de apoio emocional

A Rodoviária de Belo Horizonte (BH), localizada na Região Central da capital mineira, recebe nesta terça-feira (14/7) o projeto Depressão Tem Cura. A iniciativa oferece acolhimento e orientações sobre saúde mental, com a indicação de canais gratuitos de atendimento à população. As ações começam a partir das 18h, no hall do terminal.

O trabalho voluntário chega pela primeira vez em BH, que agora faz parte do cronograma nacional de apoio emocional.

Os encontros contam com voluntários preparados para conversar com passageiros, trabalhadores ou demais pessoas interessadas em conhecer o projeto. Os diálogos buscam orientar a sociedade sobre os caminhos que podem ser trilhados para pedir ajuda emocional ou obter conhecimento sobre os canais de atendimento disponíveis.

O local escolhido é um grande facilitador para que essas informações sejam compartilhadas, em decorrência da grande quantidade de passageiros que circulam diariamente pelo terminal.

"A rodoviária é um espaço de passagem, mas também de acolhimento para milhares de pessoas todos os dias”, afirma a diretora-executiva da Terminais BH, Vanessa Costa, que enfatiza a importância de receber ações de interesse público como essa na rodoviária.

Segundo dados da instituição, o projeto Depressão Tem Cura, iniciada em 2019, reúne mais de 19 mil voluntários em todo o país. Em Minas Gerais, a ação com aproximadamente 1.600 voluntários e soma mais de 13 mil atendimentos.

Somada às ações desta terça, a iniciativa mantém uma central telefônica e atendimento via whatsApp disponíveis diariamente, das 6h às 2h. Os canais oferecem escuta, orientação e, se necessário, encaminhamento para acolhimento presencial do projeto ou para serviços especializados.

Serviço

Projeto Depressão Tem Cura na Rodoviária de BH

Data: 14/7

Horário: 18h

Local: Hall da Rodoviária de Belo Horizonte

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Central de atendimento: ligações e whatsApp pelo telefone (11) 3573-3662, diariamente, das 6h às 2h.