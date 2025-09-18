Assine
Saúde mental de crianças: MP expede recomendação a entidades de BH; entenda

Crianças e adolescentes que não conseguirem atendimento na esfesra da saúde mental via SUS devem ter casos judicializados

Repórter
18/09/2025 20:37

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que entrou com embargos de declaração em face da primeira decisão
O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) que entrou com embargos de declaração em face da primeira decisão crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A Press. Brasil. Belo Horizonte - MG

O Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) expediu uma recomendação para que entidades mantenedoras de programas de acolhimento institucional e familiar preencham e encaminhem à Promotoria de Justiça relatório psicológico de crianças e adolescentes que precisarem de acompanhamento em saúde mental ou outros atendimentos neuropsicológicos. A medida é voltada para os casos em que o atendimento não for possível na rede municipal de saúde.

Além das entidades que desenvolvem programas de acolhimento, a recomendação foi feita ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte (CMDCA/BH) na última terça-feira (16/9), durante reuníão promovida pelo MPMG.

A Promotoria de Justiça orienta ainda que o CMDCA/BH promova discussão sobre a situação de saúde mental de crianças e adolescentes acolhidos e, ao final, confeccione normativa institucionalizando a Recomendação expedida.

“A recomendação foi motivada pela constatação, durante fiscalizações realizadas pela Promotoria de Justiça nas unidades de acolhimento, da crescente demanda de crianças e adolescentes com sofrimento mental”, explicou o MPMG.

Segundo o órgão, relatório do Setor de Orientação e Fiscalização das Entidades Sociais (Sofes) aponta grande dificuldade das unidades de acolhimento em conseguir o encaminhamento das crianças e adolescentes com sofrimento mental para acompanhamento psicológico e psiquiátrico na rede pública de saúde, bem como a precariedade do atendimento, o que dificulta a adesão dos acolhidos ao tratamento.

Além do CMDCA/BH, participaram da reunião representantes da Vara Cível da Infância e Juventude de Belo Horizonte, das secretarias municipais de Assistência Social e Saúde, bem como dirigentes, coordenadores e equipe técnica das unidades de acolhimento institucional da capital.

