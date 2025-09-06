Minas Gerais foi o 2º estado com mais suicídios no Brasil em 2024

Minas Gerais registrou 2.006 suicídios em 2024 e ocupa a segunda posição entre os estados com mais casos no país, de acordo com dados do Mapa da Segurança Pública divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

O número representa uma taxa de 9,41 mortes por 100 mil habitantes e segue a tendência nacional de queda — no Brasil, houve retração de 1,44% em relação a 2023, totalizando 16.218 registros no último ano. Ainda assim, a média é alarmante: cerca de 44 autoextermínios por dia.

O levantamento aponta ainda que, das vítimas mineiras, 1.566 eram homens e 440 mulheres — índice proporcional idêntico ao nacional, com 78% dos casos concentrados em pessoas do sexo masculino. São Paulo lidera o ranking de ocorrências em 2024 (2.921 registros). Rio Grande do Sul (1.506) fica na terceira posição.

Diante desse cenário, a campanha Setembro Amarelo ganha ainda mais relevância. “A importância é justamente poder falar abertamente sobre questões de saúde mental e tentar quebrar o estigma negativo que ainda existe sobre as pessoas superdeprimidas ou que pensam em suicídio. Fazer circular o assunto pode ajudar na prevenção”, explica a psicóloga, psicanalista e professora do Centro Universitário UniBH, integrante do ecossistema Ânima, Camila Grasseli.

Segundo Camila, o suicídio ainda é rodeado de tabus e a melhor forma de desmistificá-los é dar visibilidade ao tema. “Quando a gente fala sobre o assunto, aqueles que vivenciam a situação podem se sentir encorajados a buscar ajuda especializada”, aponta.



Entre os sinais de alerta, a psicóloga destaca isolamento social, mudanças de comportamento, desesperança, diagnóstico de depressão, ansiedade ou outros transtornos mentais graves. “Aqueles com pensamentos de autoextermínio, infelizmente precisam nos contar o que estão sentindo. Caso contrário, muitas vezes é impossível perceber”, alerta.

Rede de apoio e fatores de proteção



A psicóloga reforça que uma rede de apoio sólida — formada por família, amigos e colegas — pode ser decisiva na prevenção ao suicídio. “Uma família saudável é sempre um fator de proteção. É preciso que exista um espaço seguro para que a pessoa em sofrimento possa falar sobre o tema”, afirma, acrescentando que se alguém sinalizar pensamentos suicidas, a recomendação é não minimizar, muito menos julgar a situação.

“Tentar confortar uma pessoa em sofrimento com frases como ‘a vida é bela’ ou ‘isso é falta de Deus’ podem agravar o quadro depressivo. O correto é encaminhá-la para atendimento profissional e envolvê-la em uma rede de cuidado”, orienta.

A especialista também relaciona o aumento de casos de depressão, Burnout e ansiedade – que se não tratados podem levar ao suicídio – às pressões da vida moderna, marcada pela obrigação do excesso de produtividade, busca por bem-estar e sucesso financeiro/profissional. “Pessoas mais vulneráveis, que não se encaixam ou não conseguem se encaixar nesse padrão, podem adoecer emocionalmente”, analisa.

Nesse contexto, Camila enfatiza que tanto empresas quanto escolas têm papel fundamental para disseminar informação. “Precisamos falar de saúde mental ao longo de todo o ano, e não apenas em setembro. Assédio moral, bullying, ansiedade, Burnout e depressão são temas que devem estar presentes no ambiente de trabalho e nas salas de aula de forma corriqueira, consciente e constante”, ressalta.

Por fim, a especialista deixa um importante recado: “Se a vida está ruim, triste demais ou desesperançosa, não deixe de sinalizar o problema para a sua rede de apoio ou procurar um profissional especializado. Nós existimos para isso: ajudar as pessoas a viverem melhor e a suportarem a vida como ela é”.



Centro de Valorização da Vida



Uma das principais redes de apoio emocional no Brasil é o Centro de Valorização da Vida (CVV), que oferece escuta acolhedora e sigilosa a quem precisa conversar. Organização sem fins lucrativos, o CVV presta apoio emocional por meio do telefone 188, um serviço gratuito, disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Além da ligação telefônica, a escuta também pode ser feita por e-mail, chat ou pessoalmente em postos de atendimento distribuídos pelo país.

O serviço é realizado por voluntários treinados que se dedicam a ouvir, sem julgamentos, críticas ou conselhos. O foco está em acolher e valorizar a vida, permitindo que a pessoa possa se expressar e encontrar alívio em meio à dor.

