Ser Bene reúne cursos e práticas para saúde mental

Para algumas pessoas, o momento de sair da sessão de terapia caminha ao lado de uma sensação de necessidade de algum apoio adicional para lidar com as emoções expostas durante a consulta. Foi essa observação que moveu a psicóloga Iane Ventura a criar a Ser Bene, uma plataforma online que oferece cursos para psicoeducação, práticas terapêuticas semanais, oficinas e grupos de convivência.

Ao atender, Ventura percebia que os pacientes precisavam de mais do que 50 minutos de sessão. A profissional saía das sessões com o desejo de compartilhar mais sobre autoestima, relacionamentos saudáveis e outras questões que atravessam a vida adulta. A Ser Bene nasceu desse desejo de levar conhecimento contínuo para além do consultório.

“A ideia é ensinar aquilo que ninguém nos ensinou, mas que deveria ter sido básico na nossa formação como pessoa: como lidar com as emoções, como se relacionar de forma saudável, como regular o estresse, como entender o próprio valor, como reconhecer e lidar com luto, preconceito, sono ruim, etc. E sempre de um jeito prático, para aplicar na vida real”, ressalta a psicóloga.

Inteligência emocional, relacionamentos, procrastinação, depressão, luto e ansiedade são alguns dos conteúdos abordados na Ser Bene por profissionais da saúde mental. O objetivo é levar o conhecimento de forma prática e acessível em uma plataforma que funciona no modelo de assinatura.

“A escolha dos cursos é um reflexo direto do que vejo no meu dia a dia como psicóloga. São dores que aparecem o tempo todo e que, se não forem cuidadas, viram um peso enorme. Mas não é só a minha percepção e da minha equipe: os próprios assinantes da Ser Bene trazem suas demandas, e nós ouvimos o que eles sentem falta de aprender”, explica Ventura, a respeito da escolha dos temas das aulas, cursos e oficinas.

A Ser Bene oferece ainda práticas terapêuticas diárias ao vivo, com o objetivo de auxiliar a pessoa a cuidar da saúde emocional, física e mental. Esses encontros acontecem de segunda a sábado, durante a manhã e à tarde. As atividades propostas incluem meditação para começar o dia mais calmo, escrita terapêutica para processar sentimentos conflitantes, exercícios físicos para descarregar a tensão, roda de conversa com troca de experiência, entre outras.

“Cuidado emocional é igual escovar os dentes: não adianta fazer só de vez em quando. É na constância que a transformação acontece. Quando a pessoa sabe que tem um encontro marcado, pode ser mais fácil colocar o autocuidado na agenda. O objetivo é sempre o mesmo: lembrar que você é prioridade”, salienta Ventura.

Mais do que aulas, a Ser Bene busca criar uma comunidade viva, onde pessoas compartilham dores, constroem vínculos reais e encontram uma rede de apoio para se sentirem vistas, ouvidas e respeitadas.

Saúde mental no Brasil

Em 2024, o Brasil registrou mais de 472 mil afastamentos do mercado de trabalho por questões relacionadas à saúde mental. Trata-se de um aumento de 68% em comparação com 2023 e do maior número em cerca de uma década. Os dados são do Ministério da Previdência e foram divulgados pelo G1.

Na avaliação de Ventura, a pandemia de COVID-19, iniciada em 2020 e encerrada em 2023, foi um divisor de águas na discussão sobre saúde mental. Ela escancarou um problema que já existia, mas que ficava escondido: a sobrecarga emocional que muita gente carregava sem falar claramente sobre o assunto.

“De um lado, houve avanços. Passamos a falar mais sobre saúde mental, a buscar informação e compreender o tema como algo natural. Do outro, os números continuam preocupantes. A sobrecarga é ainda mais forte entre mulheres, que acumulam múltiplos papéis e pouco tempo para si”, pontua a psicóloga.

Ventura afirma que, apesar de mais pessoas entenderem que precisam cuidar da mente, o acesso continua difícil. “Além disso, a cultura do ‘produzir o tempo todo’ e a ideia de que só se cuida quando se quebra emocionalmente ainda estão muito presentes. A gente precisa falar mais de prevenção e menos de remediar crises”, argumenta.

Em meio ao cenário de desafios na saúde mental do país, Ventura revela que há planos de expansão da Ser Bene. Nos próximos meses, a agenda será ampliada com eventos e desafios online incentivando as pessoas a cuidarem da saúde mental.

“Estamos planejando encontros e vivências presenciais para que a comunidade possa se conectar fora das telas. O vínculo que nasce no online pode ganhar outra força no presencial”, ressalta.

A Ser Bene pretende aumentar também o catálogo de cursos psicoeducativos, trazendo mais temas sugeridos por membros ou identificados como necessário por parte de pesquisas e dados sobre saúde mental no Brasil.

“Queremos que cada assinante sinta que sempre tem algo novo para explorar e, ao mesmo tempo, ferramentas para manter o cuidado como parte da rotina”, acrescenta Ventura.

Os serviços e conteúdos oferecidos pela Ser Bene não devem ser vistos como substitutos da terapia individual ou de tratamentos medicamentosos. O propósito é que a plataforma sirva como uma aliada no cuidado com a saúde mental.

Para saber mais, basta acessar o site oficial da Ser Bene: https://serbene.com