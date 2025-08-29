Instituto reúne especialistas para debater prevenção ao suicídio em BH

O Instituto Assistencial Espírita André Luiz vai abrir as portas para a comunidade acadêmica e profissionais da saúde no dia 13 de setembro para a IV Jornada de Saúde Mental, em sintonia com a campanha Setembro Amarelo.



A jornada reunirá especialistas, profissionais que trabalham em seus hospitais e projetos e o público interessado em debater caminhos para a promoção e proteção da vida. Será um momento de reflexão, troca e diálogo em torno de práticas mais humanas e integradas no cuidado à saúde mental.





Ao longo do dia serão realizados painéis temáticos e debates dentro de quatro eixos temáticos: a garantia de direitos para a saúde mental; a segurança do paciente; o poder do coletivo nos tratamentos; e o impacto da tecnologia na saúde mental.



Serão apresentados dados e análises que mostram os desafios enfrentados no trabalho na área da saúde mental. Entre eles, se destacam os números de pacientes atendidos por vício em jogos de apostas, que cresceu mais de 400% no primeiro semestre de 2025, se comparado ao mesmo período de 2024.

A IV edição da jornada é uma oportunidade para refletir, aprender e, principalmente, fortalecer o compromisso coletivo com a promoção da saúde mental.



Data: 13/09/2025 (sábado)

Horário: das 8h às 17h

Local: Instituto Assistencial Espírita André Luiz (R. Úrsula Paulino, 7 – Salgado Filho, Belo Horizonte/MG)

Inscrições em https://abre.ai/jornadaandreluiz



