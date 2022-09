Quatro sinais que indicam possível enquadramento em contexto suicida

Muitas pessoas associam o suicídio a um ato egoísta e, esse pensamento, gera um sentimento desconfortável, que causa sensação de incômodo e a exclusão da temática (foto: Canva/Divulgação)

Por muito tempo, falar de suicídio foi visto como um grande tabu e, apesar de o assunto ainda ser delicado, hoje em dia é mais comentado, principalmente durante o mês de setembro, quando é colocada em evidência a importâmcia da conscientização sobre o suicídio. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), a cada 40 segundos há um caso de suicídio ao redor do mundo. Uma pessoa em situação suicida, de forma geral, perdeu a esperança na vida, por isso, o apoio é fundamental. “O suporte no momento de dificuldades impostas pelo desejo de morrer é essencial, mas não exclui a urgência de acompanhamento especializado, como de psicólogos e psiquiatras”, explica Ariel Lipman, médico psiquiatra e diretor da SIG Residência Terapêutica.