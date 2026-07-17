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TRÂNSITO PARADO

Batida entre 4 carretas interdita pista na BR-381 em Minas

Acidente, que ocorreu na manhã desta sexta (17/7), na altura de Igarapé, na Grande BH, provoca congestionamento de cinco quilômetros; uma pessoas ficou ferida

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
17/07/2026 12:10 - atualizado em 17/07/2026 13:05

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Acidente envolveu quatro carretas e um carro de passeio
Acidente envolveu quatro carretas e um carro de passeio em Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte crédito: Reprodução/Redes Sociais

Um acidente envolvendo quatro carretas e um carro de passeio interditou a pista da BR-381, em Igarapé, Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), na manhã desta sexta-feira (17/7).

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A pista ficou interditada por mais de uma hora e foi liberada por volta das 12h, após a remoção dos veículos envolvidos e a conclusão dos trabalhos das equipes que atuaram no local. Durante o bloqueio, o congestionamento chegou a cerca de cinco quilômetros.

Uma pessoa ficou presa às ferragens, após a carga do caminhão cair sobre a cabine do motorista, mas foi retirada e transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a vítima teve lesões graves. 

Até o momento, não há informações sobre o tipo de carga transportada pelos caminhões envolvidos no acidente.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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