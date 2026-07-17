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Vídeo: carro desgovernado 'voa', bate em caminhonete e só para em muro

Quatro jovens ficaram feridos em acidente no Bairro Paraíso, em BH. Motorista disse que veículo apresentou falha nos freios

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
17/07/2026 08:14

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Vídeo mostra carro desgovernado atingindo caminhonete e muro em BH
Vídeo mostra carro desgovernado atingindo caminhonete e muro em BH crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um carro desgovernado foi filmado no momento em que perdeu o controle e atingiu uma caminhonete estacionada antes de parar contra o muro de uma residência, na madrugada dessa quinta-feira (16/7), no Bairro Paraíso, na Região Leste de Belo Horizonte.

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Segundo a Polícia Militar, o acidente ocorreu por volta das 3h, na Rua Ribeirão das Neves. Quatro pessoas ficaram feridas: o motorista, de 21 anos, uma passageira de 22 e outro dois ocupantes de 20 anos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram o veículo em alta velocidade antes de atingir a caminhonete, provocando um forte estrondo e só parando ao bater no muro de uma casa.

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À polícia, o motorista relatou que seguia em direção à Avenida Mem de Sá quando o carro apresentou falha nos freios. Sem conseguir controlar a direção, ele atingiu uma caminhonete estacionada, que foi arremessada contra o muro de uma residência.

Na sequência, o automóvel continuou desgovernado até parar ao atingir o muro, causando danos à escadaria e aos corrimãos do imóvel.

Em razão do impacto, o motorista sofreu escoriações pelo corpo, mas dispensou encaminhamento hospitalar. Os outros ocupantes receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e do Corpo de Bombeiros e foram levados ao Hospital João XXIII com ferimentos como traumatismo craniano leve, dores na região da bacia e dente quebrado.

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Após os trabalhos das equipes, os veículos foram liberados aos responsáveis.

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