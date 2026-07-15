Adolescente de 16 anos morre ao ser atingida por carro desgovernado em MG
Imagens de câmera de segurança mostram quando carro desce rua em alta velocidade, pouco antes da batida que causou morte de jovem em São José da Safira
compartilheSIGA
Uma adolescente de 16 anos morreu depois de ser atingida por um carro desgovernado na tarde desta quarta-feira (15/7), em São José da Safira, na região mineira do Vale do Rio Doce. O acidente aconteceu por volta das 14h.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Leia Mais
Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que um carro desce uma rua em alta velocidade, pouco antes da batida. Conforme a Polícia Militar, o veículo atingiu uma moto na qual estavam a jovem e o pai dela, de 43 anos. Ambos foram socorridos.
O automóvel só parou depois de invadir um estabelecimento comercial. Conforme a polícia, o veículo era ocupado por três pessoas, de 20, 48 e 57 anos. O condutor, que não foi especificado, alegou que houve falha no sistema de freios, não sendo possível evitar a batida na moto.
A adolescente chegou a dar entrada ainda com vida em um posto de saúde do município, mas morreu pouco depois.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A polícia não informou se alguém foi preso. Até a publicação desta matéria, a Polícia Militar não havia finalizado o registro de informações da ocorrência.