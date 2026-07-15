Adolescente de 16 anos morre ao ser atingida por carro desgovernado em MG

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma adolescente de 16 anos morreu depois de ser atingida por um carro desgovernado na tarde desta quarta-feira (15/7), em São José da Safira, na região mineira do Vale do Rio Doce. O acidente aconteceu por volta das 14h.

Imagens captadas por uma câmera de segurança mostram o momento em que um carro desce uma rua em alta velocidade, pouco antes da batida. Conforme a Polícia Militar, o veículo atingiu uma moto na qual estavam a jovem e o pai dela, de 43 anos. Ambos foram socorridos.

O automóvel só parou depois de invadir um estabelecimento comercial. Conforme a polícia, o veículo era ocupado por três pessoas, de 20, 48 e 57 anos. O condutor, que não foi especificado, alegou que houve falha no sistema de freios, não sendo possível evitar a batida na moto.

A adolescente chegou a dar entrada ainda com vida em um posto de saúde do município, mas morreu pouco depois.

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A polícia não informou se alguém foi preso. Até a publicação desta matéria, a Polícia Militar não havia finalizado o registro de informações da ocorrência.