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CENTRO-OESTE DO ESTADO

Vídeo: nova explosão em cidade de MG deixa 2ª morte em menos de uma semana

Na semana passada, outro trabalhador de uma fábrica de fogos de artífício também morreu em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas Gerais

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
15/07/2026 22:41

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Explosão foi registrada por moradores da cidade, e vídeo circula nas redes sociais
Explosão foi registrada por moradores da cidade, e vídeo circula nas redes sociais crédito: Reprodução

Um homem de 54 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício na tarde desta quarta-feira (15/7), na comunidade de Fundão, em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas. Outro acidente similar aconteceu na semana passada. 

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De acordo com o Corpo de Bombeiros, duas viaturas foram mobilizadas para atender à ocorrência. No local, os militares apuraram que a explosão começou em um pavilhão de pólvora branca, que foi completamente destruído.

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O homem que morreu trabalhava na fábrica havia cerca de 12 anos. Segundo os bombeiros, uma equipe da Unidade de Suporte Básico (USB) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e constatou a morte do funcionário.

Além dele, um homem e uma mulher sofreram ferimentos leves, segundo os bombeiros. As vítimas foram socorridas pelo Samu e encaminhadas para uma unidade hospitalar.

Ainda conforme os bombeiros, a força da explosão atingiu outros dois pavilhões da fábrica, utilizados para colagem e secagem de materiais.

Após o acidente, parte da vegetação próxima à fábrica foi atingida por um princípio de incêndio. O fogo foi controlado pelos próprios funcionários, que utilizaram extintores antes da chegada das equipes de resgate.

A Polícia Militar, o Exército e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para os trabalhos de praxe. As causas da explosão serão apuradas.

Acidente similar na mesma cidade, mas em outra empresa

No último dia 9, um funcionário de outra fábrica de fogos da cidade, de 59 anos, também morreu após uma explosão. O acidente ocorreu na "carroceria destinada ao transporte de materiais acoplada a um trator utilizado nas operações internas da empresa", segundo informado pelo Sindicato das Indústrias de Explosivos do Estado de Minas Gerais (Sindiemg). 

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