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INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Homem é encontrado morto dentro de casa pela PM no Bairro Aparecida, em BH

Na ocorrência policial consta que o homem estava sobre um colchão e não tinha sinais aparentes de violência. Polícia Civil investiga o caso

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Estado de Minas
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Repórter
15/07/2026 20:13

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O homem foi socorrido pela Polícia Militar ao hospital, mas ele morreu durante atendimento
Polícia Militar atendeu à ocorrência, e corpo foi levado ao IML crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Um homem de 58 anos foi encontrado morto pela Polícia Militar em um imóvel na Rua Mendes de Oliveira, no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

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Na ocorrência policial consta que o homem estava sobre um colchão e não tinha sinais aparentes de violência. Segundo a Polícia Militar, a vítima era dependente química e tinha o hábito de acumular coisas dentro de casa. 

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A perícia da Polícia Civil compareceu ao imóvel. Agora, a instituição policial vai investigar o caso a fim de determinar as circunstâncias que envolveram a morte do homem. 

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames de necropsia. 

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