Homem é encontrado morto dentro de casa pela PM no Bairro Aparecida, em BH

Um homem de 58 anos foi encontrado morto pela Polícia Militar em um imóvel na Rua Mendes de Oliveira, no Bairro Aparecida, na Região Noroeste de Belo Horizonte.

Na ocorrência policial consta que o homem estava sobre um colchão e não tinha sinais aparentes de violência. Segundo a Polícia Militar, a vítima era dependente química e tinha o hábito de acumular coisas dentro de casa.

A perícia da Polícia Civil compareceu ao imóvel. Agora, a instituição policial vai investigar o caso a fim de determinar as circunstâncias que envolveram a morte do homem.

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O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde passará por exames de necropsia.