Prefeitura realiza vacinação contra gripe no Shopping Cidade nesta sexta

Um posto de vacinação será montado no Shopping Cidade, no Centro de Belo Horizonte, nesta sexta-feira (17/7). A ideia da prefeitura é facilitar o acesso à imunização levando um posto para um local de grande circulação. A ação será realizada no Piso GG entre 10h e 16h.

Todas as pessoas a partir de 6 meses de idade podem receber a dose, que protege contra os vírus H1N1, H3N2 e influenza B. O município ressaltou ainda que a vacinação continua sendo a forma mais eficaz de reduzir o risco de complicações, internações e óbitos causados pelo vírus Influenza.

“Cada pessoa vacinada representa mais proteção para si, para sua família e para toda a cidade. A vacina contra a gripe é segura, gratuita e essencial para reduzir casos graves, internações e óbitos”, assegurou o secretário municipal de Saúde, Miguel Duarte.

Além do ponto no Shopping Cidade, a vacina segue disponível nos 154 centros de saúde, no Serviço de Atenção à Saúde do Viajante e em outros postos extras nos bairros Centro; Santa Efigênia, na região Centro-Sul; Estoril, na região Oeste; e Fernão Dias, na região Nordeste. Os endereços e horários de funcionamento podem ser consultados no Portal da PBH.



O número de vacinados abaixo da meta

Mais de 770 mil doses da vacina já foram aplicadas, segundo a prefeitura. Entre os grupos prioritários, cerca de 370 mil pessoas já foram imunizadas, o que representa uma cobertura de 58%.

Embora seja a capital da região Sudeste com a maior cobertura vacinal, o índice ainda está abaixo da meta estabelecida pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.

Entre as pessoas com 60 anos ou mais, a cobertura está em 60,26%. Entre as gestantes, o índice é de 48,48%, e entre as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, a cobertura alcança 49,87%.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Serviço

Vacinação no Shopping Cidade