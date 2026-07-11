Corpo de idosa desaparecida é encontrado às margens do Rio das Velhas

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O corpo de uma senhora de 78 anos foi encontrado na tarde deste sábado (11/7), às margens de um córrego no Bairro Matadouro, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ela estava desaparecida desde terça-feira (7/7). Na tarde dessa sexta-feira (10/7), os militares começaram as buscas pela idosa, identificada como Vera Lúcia.

Conforme informações passadas aos bombeiros, Vera Lúcia teria entrado em uma rua sem saída, cercada por vegetação e o córrego, afluente do Rio das Velhas.

O corpo foi encontrado somente hoje, com uso de drones. A Polícia Civil (PC) realizou a perícia no início desta noite e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde permanecia até a publicação desta matéria.

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Não foram encontrados sinais aparentes de violência e, conforme informado aos bombeiros, a idosa fazia uso de medicação para tratar um quadro de depressão.