Assine
overlay
Início Gerais
LUTO

Corpo de idosa desaparecida é encontrado às margens do Rio das Velhas

Idosa estava desaparecida desde terça-feira (7/7) e teve o corpo localizado com auxílio de drones na Grande BH

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
11/07/2026 21:42 - atualizado em 11/07/2026 21:42

compartilhe

SIGA
×
Comunicado nas redes sociais informa o falecimento da idosa que estava desaparecida há quatro dias em Nova Lima, na Grande BH
Comunicado nas redes sociais informa o falecimento da idosa que estava desaparecida há quatro dias em Nova Lima, na Grande BH crédito: Redes sociais/Reprodução

O corpo de uma senhora de 78 anos foi encontrado na tarde deste sábado (11/7), às margens de um córrego no Bairro Matadouro, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar (CBMMG), ela estava desaparecida desde terça-feira (7/7). Na tarde dessa sexta-feira (10/7), os militares começaram as buscas pela idosa, identificada como Vera Lúcia.

Leia Mais

Conforme informações passadas aos bombeiros, Vera Lúcia teria entrado em uma rua sem saída, cercada por vegetação e o córrego, afluente do Rio das Velhas.

O corpo foi encontrado somente hoje, com uso de drones. A Polícia Civil (PC) realizou a perícia no início desta noite e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML), onde permanecia até a publicação desta matéria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Não foram encontrados sinais aparentes de violência e, conforme informado aos bombeiros, a idosa fazia uso de medicação para tratar um quadro de depressão.

Tópicos relacionados:

bombeiros desaparecimento grande-bh nova-lima policia rio-das-velhas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay