Quanto custa morar perto de BH? Preço do m² em Nova Lima já supera o de SP e Rio

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A busca por mais qualidade de vida e um custo menor tem levado muitos moradores de Belo Horizonte a procurar imóveis em cidades vizinhas. O sonho da casa própria fora da capital pode ser uma realidade, mas o valor do metro quadrado (m²) na Região Metropolitana varia drasticamente de um município para outro.

Essa mudança é motivada pelo desejo de morar em locais mais tranquilos, seguros e com maior contato com a natureza, sem abrir mão da infraestrutura de uma grande capital. Cidades como Nova Lima, Lagoa Santa, Contagem e Betim surgem como as principais alternativas para quem busca essa nova dinâmica de vida.

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Qual o valor do metro quadrado perto de BH?

De acordo com levantamentos do mercado imobiliário de meados de 2026, os preços na região metropolitana apresentam grande disparidade. Enquanto o metro quadrado em Belo Horizonte se mantém na faixa dos R$ 6,2 mil, os valores nos municípios vizinhos podem ser mais competitivos, como em Contagem e Betim, ou atingir patamares elevadíssimos. Em Nova Lima, por exemplo, o valor médio já ultrapassa R$ 12 mil, com bairros de luxo onde o metro quadrado chega a R$ 15 mil — superando os mercados de São Paulo e Rio de Janeiro.

Nova Lima: o metro quadrado mais valorizado

Conhecida por seus condomínios de alto padrão, Nova Lima tem o metro quadrado mais caro da região e um dos mais altos do país. A proximidade com a Zona Sul de Belo Horizonte, a natureza exuberante e a infraestrutura de serviços de luxo impulsionam os preços, especialmente em bairros como Vila da Serra, Jardinaves e Jardim das Mangabeiras.

Com um valor médio de R$ 12,1 mil por metro quadrado, o município atrai um público que busca exclusividade e qualidade de vida. Nessa faixa de preço, imóveis de alto padrão facilmente ultrapassam a marca de R$ 1,5 milhão, em um dos mercados imobiliários mais aquecidos de Minas Gerais.

Lagoa Santa: custo-benefício e tranquilidade

Lagoa Santa se destaca como uma opção com excelente custo-benefício. A cidade oferece um ambiente tranquilo, com a famosa lagoa como cartão-postal, e um mercado imobiliário com preços que, embora variem conforme a localização e o padrão, são consideravelmente mais acessíveis que os de Nova Lima.

A boa oferta de comércio, escolas e serviços, somada à facilidade de acesso ao Aeroporto de Confins e à própria capital, torna o município uma escolha cada vez mais popular entre famílias e profissionais que trabalham em home office ou em modelos híbridos.

Contagem e Betim: os preços mais competitivos

Para quem tem um orçamento mais ajustado, Contagem e Betim apresentam os valores mais competitivos da Região Metropolitana. Por serem importantes polos industriais e comerciais, essas cidades possuem uma vasta oferta de imóveis, desde apartamentos compactos a casas em bairros residenciais.

O preço do metro quadrado nessas localidades costuma ser um dos mais acessíveis da Grande BH, sendo uma porta de entrada para quem deseja adquirir o primeiro imóvel. A infraestrutura urbana consolidada, com transporte público e ampla rede de serviços, também conta a favor desses municípios.

O que define o preço de um imóvel na Grande BH?

Diversos elementos influenciam o valor final de apartamentos e casas no entorno da capital mineira. Entender esses pontos ajuda a direcionar a busca pelo imóvel ideal.

Localização e proximidade com BH: quanto mais perto e mais fácil o acesso à capital, maior tende a ser o valor.

Infraestrutura do bairro: a oferta de comércio, escolas, hospitais e transporte público valoriza a região.

Segurança: a percepção de segurança e a presença de condomínios fechados são fatores decisivos para o aumento dos preços.

Padrão do imóvel: acabamentos, área de lazer do condomínio e o tamanho do terreno também impactam diretamente o custo. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.