As 5 melhores cidades pequenas para morar perto de Belo Horizonte

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Muitas pessoas sonham em combinar a tranquilidade de uma cidade pequena com as oportunidades de uma grande metrópole. Morar perto de Belo Horizonte pode ser a solução ideal para quem busca mais qualidade de vida, segurança e um custo-benefício atraente sem abrir mão da infraestrutura completa da capital mineira.

Essa busca tem se tornado cada vez mais comum em 2026, com famílias e jovens profissionais que desejam escapar do ritmo acelerado, mas precisam manter o acesso fácil a trabalho, serviços e lazer. Para te ajudar nessa decisão, listamos cinco municípios que se destacam na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

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Quais as melhores cidades pequenas para morar perto de BH?

A escolha do local ideal depende do seu estilo de vida e prioridades, como orçamento, rotina de trabalho e o que você valoriza em um lugar para chamar de lar. Conheça abaixo as características de cada município.

Nova Lima: sofisticação e natureza

Classificada como a 6ª cidade com melhor qualidade de vida do Brasil segundo o Índice de Progresso Social (IPS) 2026, Nova Lima é a primeira colocada em Minas Gerais e a escolha ideal para quem busca sofisticação e contato com a natureza. Localizada a poucos quilômetros da Zona Sul de Belo Horizonte, o município é conhecido por seus condomínios de luxo, excelentes escolas e um polo gastronômico em ascensão. Apesar do custo de vida mais elevado, a segurança e a infraestrutura de alto padrão justificam o investimento.

Lagoa Santa: tranquilidade e bem-estar

Tendo a famosa lagoa como seu principal cartão-postal, Lagoa Santa oferece um ambiente tranquilo e ideal para famílias. A cidade possui uma ótima estrutura de comércios, serviços de saúde e opções de lazer ao ar livre. A proximidade com o Aeroporto Internacional de Confins é outro grande atrativo, facilitando viagens a trabalho ou a passeio. O custo de vida é mais acessível que o de Nova Lima, representando um bom equilíbrio.

Sabará: história e cultura

Para quem valoriza um ambiente com forte identidade cultural, Sabará é uma joia histórica. Suas ruas de pedra e casarões coloniais preservam a memória do ciclo do ouro em Minas Gerais. É uma cidade acolhedora, com um ritmo de vida mais lento e um custo de moradia consideravelmente menor em comparação com outras vizinhas da capital. Morar em Sabará é como fazer parte de um pedaço vivo da história do Brasil.

Caeté: sossego aos pés da serra

Localizada aos pés da Serra da Piedade, Caeté é a opção perfeita para quem procura sossego e uma conexão profunda com a natureza. O município oferece um refúgio da agitação urbana, com um custo de vida bem mais baixo e um forte senso de comunidade. O acesso a Belo Horizonte é facilitado pela rodovia BR-381, permitindo que seus moradores aproveitem a paz do interior sem estarem completamente isolados.

Brumadinho: arte e ecoturismo

Mundialmente conhecida por abrigar o Instituto Inhotim, um dos maiores e mais importantes museus a céu aberto do mundo, Brumadinho vai muito além. A cidade possui um cenário de montanhas, cachoeiras e uma forte vocação para o ecoturismo. É o lugar ideal para quem deseja um estilo de vida mais rústico e próximo do campo, com diversas opções de sítios e casas com grandes terrenos. A tranquilidade e a beleza natural são os principais atrativos do município.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.