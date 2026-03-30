Quanto custa morar nos bairros mais desejados de Belo Horizonte?

Morar em um dos bairros mais cobiçados de Belo Horizonte é o desejo de muitas pessoas, mas quanto isso realmente custa? Regiões como Savassi, Lourdes e Funcionários lideram a lista de preferência por combinarem localização privilegiada com infraestrutura completa. Os valores, no entanto, refletem essa alta procura e exigem um planejamento financeiro cuidadoso.

Para quem busca comprar um imóvel, o preço do metro quadrado é o principal indicador. De acordo com dados do mercado imobiliário de 2025 e 2026, nos bairros da Zona Sul, considerados os mais nobres, os números são expressivos. Em Lourdes, por exemplo, o valor médio do metro quadrado ultrapassa os R$ 14.600, podendo chegar a mais de R$ 15.700 dependendo do padrão do imóvel. Na vizinha Savassi, os preços são igualmente elevados, e imóveis compactos de alto padrão podem ter o metro quadrado ainda mais valorizado.

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Já no mercado de aluguel, a dinâmica é a mesma. Um apartamento de dois quartos em bairros como Anchieta ou Funcionários tem um custo médio que gira em torno de R$ 4.300 mensais, sem incluir as taxas de condomínio e IPTU, valor que pode variar bastante conforme as características e o padrão do imóvel. Em áreas como o Belvedere, conhecido pelos condomínios de luxo, o aluguel de unidades maiores, com três ou quatro quartos, ultrapassa facilmente os R$ 8.000.

O que justifica os preços elevados?

Diversos fatores explicam por que morar nessas regiões tem um custo mais alto. A segurança, a oferta de comércio e serviços de qualidade, e a proximidade com parques, shoppings e centros culturais são os principais atrativos. A facilidade de acesso e a mobilidade urbana também pesam na decisão e, consequentemente, no preço.

A concentração de restaurantes renomados, escolas de alto padrão e centros comerciais impulsiona a demanda de forma constante. Morar perto do trabalho ou ter a conveniência de resolver tudo a pé são diferenciais que muitos estão dispostos a pagar para ter. Essa combinação de fatores mantém o mercado imobiliário aquecido nessas áreas, mesmo em cenários econômicos desafiadores.

Essa valorização contínua transforma os imóveis não apenas em um lugar para morar, mas também em um ativo de investimento com potencial de retorno. A busca por qualidade de vida e praticidade segue alimentando a procura, o que tende a manter os preços em alta na capital mineira.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.