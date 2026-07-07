Custo de vida perto de BH: quanto custa morar em 5 cidades vizinhas

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A busca por um custo de vida mais baixo e maior qualidade de vida tem levado muitos moradores de Belo Horizonte a olhar com atenção para as cidades vizinhas. Com a alta dos preços na capital, optar por um município na região metropolitana pode significar uma economia real no orçamento mensal, sem abrir mão de uma boa infraestrutura. Analisamos os custos de aluguel, alimentação e serviços em cinco cidades próximas para ajudar você a entender onde seu dinheiro pode render mais. É importante notar que os valores são estimativas e podem variar significativamente conforme a localização e características do imóvel.

Quanto custa morar em Nova Lima?

Conhecida por sua alta qualidade de vida, Nova Lima também apresenta um custo elevado, muitas vezes equiparado ao de bairros nobres de Belo Horizonte. O município é famoso por seus condomínios de luxo e uma forte cena gastronômica, o que eleva o preço geral de produtos e serviços.

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Aluguel: o valor de um apartamento de dois quartos em bairros como Vila da Serra ou Vale do Sereno pode variar bastante, geralmente partindo de R$ 5.000 e ultrapassando os R$ 10.000, dependendo do condomínio e da estrutura oferecida.

Alimentação e serviços: os preços em supermercados e o custo de serviços como academias e restaurantes são semelhantes aos da Zona Sul da capital mineira.

Como é o custo de vida em Lagoa Santa?

Lagoa Santa oferece um equilíbrio interessante entre tranquilidade, contato com a natureza e uma infraestrutura completa. A cidade é uma opção para quem busca fugir da agitação da capital sem perder o acesso a bons serviços. O custo de vida é moderado, sendo mais acessível que em Nova Lima e em muitos bairros de BH.

Aluguel: um apartamento de dois quartos em uma área bem localizada tem aluguel médio entre R$ 1.600 e R$ 2.500.

Alimentação e serviços: o valor da cesta básica e dos serviços em geral costuma ser cerca de 10% a 15% menor em comparação com a capital.

Contagem é uma cidade barata para morar?

Sim, Contagem é uma das alternativas mais econômicas para quem precisa estar perto de Belo Horizonte. Por ser um importante polo industrial, a cidade possui uma vasta rede de comércios e serviços, o que aumenta a concorrência e ajuda a manter os preços mais baixos. A proximidade com a capital é um grande atrativo.

Aluguel: é possível encontrar apartamentos de dois quartos em bairros com boa estrutura, como o Eldorado, por valores que variam de R$ 1.200 a R$ 1.800.

Alimentação e serviços: o custo com supermercado e transporte público é moderadamente menor do que o praticado em BH.

Qual o valor para viver em Betim?

Assim como Contagem, Betim é um polo industrial com um custo de vida bastante competitivo. A cidade oferece uma infraestrutura robusta, com hospitais, shoppings e uma ampla rede de comércio, tornando-a uma opção muito procurada por famílias e trabalhadores da região. Os preços de imóveis e serviços são um dos principais atrativos.

Aluguel: o preço médio para um apartamento de dois quartos fica na faixa de R$ 1.100 a R$ 1.700.

Alimentação e serviços: o custo geral, incluindo alimentação, lazer e outros serviços, é um dos mais baixos da região metropolitana.

E Sete Lagoas, vale a pena?

Apesar de ser um pouco mais distante, Sete Lagoas funciona como um polo regional e oferece uma excelente estrutura com um custo de vida significativamente inferior ao da capital. A cidade tem um ritmo mais tranquilo, mas conta com universidades, um comércio forte e boas opções de lazer, sendo ideal para quem busca fugir do eixo imediato de BH.

Aluguel: é possível alugar um bom apartamento de dois quartos por valores entre R$ 1.000 e R$ 1.600.

Alimentação e serviços: os preços em geral são bem mais baixos, com destaque para o setor de alimentos e serviços locais. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.