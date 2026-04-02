Custo de vida em Belo Horizonte: quanto custa morar na capital mineira

Belo Horizonte, a capital de Minas Gerais, é famosa por sua hospitalidade, pela rica gastronomia e pela vibrante cena cultural. Mas, além do pão de queijo e dos botecos, quanto custa realmente viver na cidade? Recentemente, o município registrou um aumento nos preços que afeta diretamente o bolso dos moradores, com a inflação na capital mineira superando a média nacional em alguns períodos recentes. Esse cenário reforça a necessidade de um bom planejamento financeiro para quem deseja se mudar ou já vive por aqui.

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Moradia: o maior peso no orçamento

O aluguel é, sem dúvida, o principal gasto para a maioria das pessoas. Os valores variam drasticamente dependendo do bairro. Em regiões mais afastadas do centro, como Venda Nova ou Barreiro, é possível encontrar apartamentos de um quarto por valores a partir de R$ 1.200.

Já nos bairros nobres da Zona Sul, como Savassi, Lourdes e Funcionários, segundo levantamentos recentes do mercado imobiliário (2026), um apartamento de dois quartos pode ter o aluguel variando entre R$ 2.600 e R$ 4.700. Além do aluguel, é preciso somar os custos de condomínio (média de R$ 400 a R$ 800 em prédios com infraestrutura) e IPTU.

Transporte: como se locomover em BH

O sistema de transporte público de Belo Horizonte é predominantemente baseado em ônibus. A tarifa de ônibus convencional atual gira em torno de 6 reais. Para quem utiliza carro, o custo da gasolina e os estacionamentos, especialmente na região central, devem ser considerados no orçamento mensal.

Alimentação: do pão de queijo ao supermercado

Os gastos com supermercado para uma pessoa solteira podem variar entre R$ 800 e R$ 1.200 por mês, dependendo dos hábitos de consumo. Para referência, segundo o DIEESE, o valor da cesta básica em Belo Horizonte era de R$ 723,26 em dezembro de 2025. Comer fora também tem seu preço: uma refeição em um restaurante simples (prato feito) custa em média R$ 25, enquanto um jantar para duas pessoas em um restaurante de médio padrão pode sair por volta de R$ 150 a R$ 200.

Lazer e cultura: o que fazer na capital dos bares

Belo Horizonte oferece muitas opções de lazer, gratuitas e pagas. Parques como o Municipal e o das Mangabeiras são ótimos passeios. Uma cerveja em um bar da Savassi custa em média R$ 14, e um ingresso de cinema fica em torno de R$ 35. A cidade também conta com uma rica programação cultural no Circuito Liberdade, com muitos museus de entrada franca.

Resumo da ópera: quanto custa viver sozinho em BH?

Vamos a uma simulação para uma pessoa que mora de aluguel em um bairro de classe média e utiliza transporte público:

Aluguel + Condomínio (1 quarto): R$ 2.000

Contas (água, luz, internet): R$ 400

Alimentação: R$ 1.000

Transporte: R$ 250

Lazer e extras: R$ 800

Somando tudo, o custo de vida para uma pessoa morar sozinha em Belo Horizonte fica entre R$ 6.000 e R$ 6.300, segundo dados da plataforma Expatistan (janeiro de 2026), considerando um estilo de vida confortável, mas sem grandes luxos. Esse valor pode ser maior ou menor dependendo das escolhas e do padrão de vida de cada um.

BH x outras capitais: uma comparação justa

Quando comparada a outras grandes capitais brasileiras, Belo Horizonte apresenta um custo de vida intermediário. É consideravelmente mais barata que São Paulo e Rio de Janeiro, especialmente no que diz respeito ao aluguel. No entanto, pode ser mais cara que outras capitais como Curitiba ou Salvador. Dados mostram que o custo de vida em BH é competitivo, sendo, por exemplo, cerca de 7% menor que em Campinas (SP).

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