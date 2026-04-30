Economizar no aluguel em BH: 7 dicas para pagar menos e morar bem

Encontrar o imóvel ideal em Belo Horizonte pode ser um desafio, especialmente quando o orçamento é apertado. Com os preços dos aluguéis em alta, saber como e onde procurar faz toda a diferença para garantir um bom negócio. Segundo dados do mercado imobiliário para 2026, o valor médio do metro quadrado na capital mineira gira em torno de R$ 40 a R$ 42, mas com as estratégias certas, é possível reduzir as despesas mensais. Confira sete dicas essenciais para economizar no aluguel em BH.

1. Explore bairros com bom custo-benefício

Fugir das áreas mais valorizadas é o primeiro passo para encontrar aluguéis mais baratos. Bairros que combinam boa infraestrutura com preços mais acessíveis são a chave. Em 2026, regiões como Heliópolis, Sagrada Família, Padre Eustáquio, Barro Preto, Havaí e Estoril se destacam como excelentes alternativas. Eles oferecem boa conexão com o transporte público, comércio local variado e qualidade de vida, sem o custo elevado de bairros como Savassi ou Lourdes.

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2. Seja flexível com as características do imóvel

Apartamentos recém-reformados, com muitas vagas de garagem ou em andares altos tendem a ser mais caros. Esteja aberto a imóveis mais antigos, mas bem conservados, ou com uma configuração um pouco diferente da que você idealizou. Abrir mão de uma varanda gourmet ou de uma segunda vaga de garagem pode representar uma economia significativa no fim do mês.

3. Negocie e conheça as novas garantias

Muitos proprietários estão abertos à negociação, especialmente se você demonstrar ser um inquilino confiável. Apresente uma proposta abaixo do valor pedido e destaque seus pontos fortes. Além da negociação tradicional, explore plataformas digitais que facilitam o processo de locação e muitas vezes dispensam a necessidade de fiador, substituindo-o por outras garantias como seguro-fiança ou cartão de crédito.

4. Calcule o custo total, não apenas o aluguel

O valor do aluguel é apenas uma parte da despesa. Antes de fechar negócio, some os custos adicionais, como condomínio, IPTU, conta de água e luz. Em Belo Horizonte, o valor do condomínio pode variar consideravelmente, ficando em média entre R$ 400 e R$ 800. Um aluguel aparentemente barato pode se tornar caro quando todas essas taxas são incluídas na conta.

5. Use a tecnologia a seu favor

Monitore portais imobiliários e aplicativos especializados. Crie alertas para receber notificações de novos imóveis que se encaixam no seu perfil e orçamento. Ferramentas on-line permitem comparar preços rapidamente e identificar oportunidades que podem não estar disponíveis em imobiliárias tradicionais.

6. Fique atento à sazonalidade do mercado

O mercado imobiliário também tem seus períodos de maior e menor aquecimento. Embora seja difícil prever com exatidão, procurar por imóveis em épocas de menor demanda geral pode aumentar seu poder de barganha. Fique de olho nas tendências do mercado local para identificar esses momentos mais favoráveis à negociação.

7. Considere dividir o aluguel

Se você não precisa de muito espaço, dividir um apartamento com um ou mais colegas pode ser a forma mais eficaz de reduzir drasticamente seus custos com moradia. Além de dividir o aluguel, as despesas com condomínio, internet, água e luz também são compartilhadas, gerando uma economia expressiva.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.