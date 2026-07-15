Cachoeira do Tabuleiro vai ser reaberta integralmente neste domingo (19/7)

Depois de alguns anos fechada, a Cachoeira do Tabuleiro vai ser reaberta de forma integral neste domingo (19/7), em evento no Parque Natural Municipal do Tabuleiro a partir das 9h. Localizada na cidade Conceição do Mato Dentro, na Região Central de Minas Gerais, a queda d'água é apontada pelo município como a maior do estado. O acesso ao poço principal da cascata foi interrompido devido ao risco de quedas de rochas no lugar em setembro de 2023.

O monumento natural tem 273 metros de altura e é a terceira maior do Brasil no formato de queda livre — quando a água cai por toda a extensão, sem escorrer pela parede rochosa. A Serra do Espinhaço, onde está a cachoeira, é reconhecida pela Unesco como Reserva da Biosfera.

Para que houvesse essa reabertura, foi feito um trabalho em conjunto pela Prefeitura de Conceição do Mato Dentro, Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e técnicos especialistas na área. A solução adotada pelo órgão foi a retirada dos blocos rochosos, identificados como instáveis.

Foram usadas técnicas de bate-choco — estratégia de averiguação visual e sonora de superfícies para identificar rochas soltas ou placas de revestimento descoladas —, acesso por cordas e uso de almofadas pneumáticas, sem o emprego de explosivos. As intervenções foram executadas em conformidade com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), proposto para a prefeitura da Conceição de Mato Dentro pelo MPMG.

De acordo com o Ministério Público, o termo foi proposto para a Prefeitura de Conceição do Mato Dentro após “a promotoria receber uma denúncia anônima e concluir que a prefeitura estava realizando licitação para o desmonte do remanescente da rocha que caiu em 2021, com o objetivo de reabrir o atrativo natural, sem, contudo, prever a adoção das demais medidas de segurança especificadas nos laudos técnicos”.

As modificações feitas via TAC contemplaram medidas de monitoramento geotécnico permanente, acompanhamento das condições climáticas e hidrológicas, controle de acesso à área e resgate da ictiofauna durante a realização dos serviços. Esse conjunto de ações garantiu que a reabertura ocorresse com segurança, responsabilidade ambiental e respaldo técnico.

O trabalho foi coordenado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com acompanhamento permanente da Procuradoria-Geral do Município e do Controle Interno, envolvendo especialistas em geologia, estudos técnicos, análises de risco, licitações, acompanhamento jurídico e monitoramento contínuo das condições da encosta.

Como parte das ações permanentes de segurança, a Cachoeira do Tabuleiro passou a contar com um sismógrafo, equipamento responsável por monitorar continuamente as vibrações e movimentações naturais das rochas na encosta.

Interdição

A cachoeira recebeu vistorias e levantamentos técnicos que constataram potencial deslocamento de rochas. A medida de interdição foi anunciada em setembro de 2023, acompanhada de uma previsão de intervenções nas áreas de risco.

Na ocasião, a prefeitura se posicionou sobre a consciência local de que as atividades turísticas feitas em áreas naturais interferem no ecossistema do lugar.

“Em áreas como cachoeiras e trilhas que percorrem encostas rochosas de alta declividade, medidas que ampliam a segurança do visitante devem ser tomadas e tal decisão, como o fechamento da cachoeira, se configura como uma das etapas de anulação de risco”, escreveu a prefeitura em nota.

Uma das maiores do Brasil

A Cachoeira do Tabuleiro é a mais alta de Minas Gerais, com 273 metros de altura, e é um destino muito procurado por ecoturistas e aficionados por aventuras. Localizada a 175 km de distância de Belo Horizonte, destaca-se na formação rochosa dominante que marca a paisagem da Serra do Espinhaço.

Por mais antiga e consolidada que pareça, a queda d’água mais alta de Minas Gerais se mostra mutável aos olhos dos observadores. A incidência da luz solar nas rochas tem a curiosa capacidade de fazer com que a cachoeira adquira colorações diferentes, variando de um tom amarelado e brilhante para um vermelho opaco.

O local também faz parte de uma das travessias mais famosas do país: a trilha da Lapinha da Serra à Cachoeira do Tabuleiro, também chamada de Lapinha X Tabuleiro. A trilha de 33 km é considerada de grau médio de dificuldade, já que, além de andar por caminhos leves, o visitante também vai encarar escaladas acidentadas, passando por picos, campos rupestres, cachoeiras e matas de galerias, com vista panorâmica para toda a Serra do Cipó.

Por ser uma área de alta declividade, no entanto, sempre houve a consciência de riscos na Cachoeira do Tabuleiro. Em fevereiro de 2023, nove pessoas ficaram ilhadas na parte baixa da cachoeira por causa de uma tromba d’água. Todas foram socorridas pelo Corpo de Bombeiros com a ajuda de guias do parque, sem ferimentos.

Serviço

Reabertura Integral da Cachoeira do Tabuleiro

Data: 19 de julho

Hora: 9h

Local: Parque Natural Municipal do Tabuleiro, Conceição do Mato Dentro – Minas Gerais

*Com informações de Fernanda Tubamoto e Laura Scardua

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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima