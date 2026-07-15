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MONTES CLAROS

Motociclista bate em carro e morre ao entrar embaixo de carreta em Minas

Acidente que tirou a vida de jovem de 28 anos aconteceu em Montes Claros, no Norte do estado, no fim da tarde desta quarta-feira (15/7)

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Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
15/07/2026 20:59

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Acidente aconteceu na Avenida Sidney Chaves
Acidente aconteceu na Avenida Sidney Chaves crédito: CBMMG

Um motociclista, de 28 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (15/7) após se envolver em um acidente na Avenida Sidney Chaves, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. 

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Segundo informações dos policiais militares que já estavam no local, o motociclista colidiu na traseira de um veículo Strada, perdeu o equilíbrio e caiu embaixo da carreta, reportou a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros (MCTrans).

Acidente causou interdição temporária da via
Acidente causou interdiÃ§Ã£o temporÃ¡ria da via MCTrans

Ainda conforme a MCTrans, o acidente foi registrado no sentido Centro da avenida, às 17h15, na altura do desvio para o Bairro Amazonas. O motociclista sofreu trauma no tórax e entrou em parada cardiorrespiratória.

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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local, após a aplicação de manobras de reanimação. A perícia da Polícia Civil, como de praxe, também esteve no local.

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