Motociclista bate em carro e morre ao entrar embaixo de carreta em Minas
Acidente que tirou a vida de jovem de 28 anos aconteceu em Montes Claros, no Norte do estado, no fim da tarde desta quarta-feira (15/7)
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Um motociclista, de 28 anos, morreu no início da tarde desta quarta-feira (15/7) após se envolver em um acidente na Avenida Sidney Chaves, em Montes Claros, no Norte de Minas Gerais.
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Segundo informações dos policiais militares que já estavam no local, o motociclista colidiu na traseira de um veículo Strada, perdeu o equilíbrio e caiu embaixo da carreta, reportou a Empresa Municipal de Planejamento, Gestão e Educação em Trânsito e Transportes de Montes Claros (MCTrans).
Ainda conforme a MCTrans, o acidente foi registrado no sentido Centro da avenida, às 17h15, na altura do desvio para o Bairro Amazonas. O motociclista sofreu trauma no tórax e entrou em parada cardiorrespiratória.
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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) confirmou a morte ainda no local, após a aplicação de manobras de reanimação. A perícia da Polícia Civil, como de praxe, também esteve no local.