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Incêndio destrói loja da Magazine Luiza no Sul de Minas

Chamas afetaram as estruturas do primeiro andar da varejista e atingiram os produtos expostos. Loja estava fechada e, por isso, ninguém se feriu

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Fernanda Santiago*
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Fernanda Santiago*
Repórter
15/07/2026 18:28

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As chamas consumiram as estruturas da unidade da Magazine Luiza e danificaram grande parte dos produtos expostos. O prejuízo ainda não foi confirmado.
Chamas destruíram as estruturas da unidade da Magazine Luiza e só foram controladas pelos bombeiros depois de 30 minutos, em Poços de Caldas, no Sul do estado crédito: CBMMG/Divulgação

Um incêndio destruiu uma loja da Magazine Luiza, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Mais de mil litros de água e 12 bombeiros foram necessários para conter as chamas, que cessaram depois de 30 minutos. Na manhã desta quarta-feira (15/7), momento da ocorrência, a loja estava fechada e ninguém ficou ferido.

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Quatro viaturas da Primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros do município foram enviadas para o local. De acordo com a corporação, a ação evitou que o fogo, que começou no primeiro piso, subisse para o segundo. 

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O andar mais atingido da loja de eletrodomésticos foi muito danificado. Estruturas do teto, paredes e grande parte dos produtos foram atingidos.

A Defesa Civil foi acionada para verificar as condições do prédio e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) isolou a área enquanto a perícia apurava as causas do incêndio, que ainda não foram descobertas.

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* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro

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