Incêndio destrói loja da Magazine Luiza no Sul de Minas

Um incêndio destruiu uma loja da Magazine Luiza, em Poços de Caldas, no Sul de Minas. Mais de mil litros de água e 12 bombeiros foram necessários para conter as chamas, que cessaram depois de 30 minutos. Na manhã desta quarta-feira (15/7), momento da ocorrência, a loja estava fechada e ninguém ficou ferido.

Quatro viaturas da Primeira Companhia Independente do Corpo de Bombeiros do município foram enviadas para o local. De acordo com a corporação, a ação evitou que o fogo, que começou no primeiro piso, subisse para o segundo.

O andar mais atingido da loja de eletrodomésticos foi muito danificado. Estruturas do teto, paredes e grande parte dos produtos foram atingidos.

A Defesa Civil foi acionada para verificar as condições do prédio e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) isolou a área enquanto a perícia apurava as causas do incêndio, que ainda não foram descobertas.

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* Estagiária sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro