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Incêndio destrói ônibus lotado de passageiros na BR-381

No momento em que o fogo começou, 46 pessoas estavam no interior do coletivo

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Repórter
09/07/2026 23:36 - atualizado em 09/07/2026 23:37

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Chamas se alastraram e destruíram todo o veículo
Chamas se alastraram e destruíram todo o veículo crédito: Reprodução

Um ônibus foi completamente destruído por um incêndio no km 935 da BR 381, no município de Extrema, Sul de Minas, na tarde desta quinta-feira (9/7). O veículo ficou parado em uma das faixas da rodovia, que registrou engarrafamento em decorrência do incidente.

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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), 46 pessoas estavam no interior do ônibus no momento do incêndio. Todas elas conseguiram deixar o veículo a tempo e não houve vítimas.

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Alguns pertences de passageiros do coletivo, porém, foram consumidos pelas chamas. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária responsável pela rodovia também compareceram ao local do incêndio. Ainda não há informações sobre as causas do fogo. 

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