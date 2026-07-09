Incêndio destrói ônibus lotado de passageiros na BR-381

Um ônibus foi completamente destruído por um incêndio no km 935 da BR 381, no município de Extrema, Sul de Minas, na tarde desta quinta-feira (9/7). O veículo ficou parado em uma das faixas da rodovia, que registrou engarrafamento em decorrência do incidente.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), 46 pessoas estavam no interior do ônibus no momento do incêndio. Todas elas conseguiram deixar o veículo a tempo e não houve vítimas.

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Alguns pertences de passageiros do coletivo, porém, foram consumidos pelas chamas. Equipes da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária responsável pela rodovia também compareceram ao local do incêndio. Ainda não há informações sobre as causas do fogo.

