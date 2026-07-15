MG: mais de 240 cidades estão sob alerta amarelo devido à baixa umidade

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que 241 municípios mineiros estão em perigo potencial devido à baixa umidade do ar na tarde desta quinta-feira (16/9). O período que demanda mais cuidados é das 12h às 18h.

De acordo com o órgão, durante o período de atenção, as cidades podem registrar umidade relativa do ar entre 20% e 30%, o que aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar impactos à saúde.

Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e usar umidificadores também pode ajudar. Na ausência desses aparelhos, a orientação é colocar uma bacia com água no quarto.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve ganhar intensidade a partir deste mês. Com isso, há possibilidade de aumento na frequência de ondas de calor e de períodos de baixa umidade do ar na Região Sudeste do país.

Quais são os principais riscos à saúde?

Ressecamento da pele e mucosas

Irritação nos olhos, boca e nariz

Sangramentos nasais e lábios rachados

Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite

Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas

Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação

Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares

Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar

Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora

Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Cidades que podem ser afetadas