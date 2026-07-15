MG: mais de 240 cidades estão sob alerta amarelo devido à baixa umidade
O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta que algumas cidades do estado podem registrar umidade relativa do ar entre 20% e 30%
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Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que 241 municípios mineiros estão em perigo potencial devido à baixa umidade do ar na tarde desta quinta-feira (16/9). O período que demanda mais cuidados é das 12h às 18h.
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De acordo com o órgão, durante o período de atenção, as cidades podem registrar umidade relativa do ar entre 20% e 30%, o que aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar impactos à saúde.
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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e usar umidificadores também pode ajudar. Na ausência desses aparelhos, a orientação é colocar uma bacia com água no quarto.
De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve ganhar intensidade a partir deste mês. Com isso, há possibilidade de aumento na frequência de ondas de calor e de períodos de baixa umidade do ar na Região Sudeste do país.
- Umidade relativa de 12% a 20% põe 52 cidades em alerta máximo em MG
- BH registra terceira menor temperatura do ano nesta terça-feira (14/7)
- Estação seca já multiplica incêndios e riscos à saúde
Quais são os principais riscos à saúde?
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Ressecamento da pele e mucosas
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Irritação nos olhos, boca e nariz
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Sangramentos nasais e lábios rachados
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Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite
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Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h
O que fazer?
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Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas
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Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação
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Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares
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Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar
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Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora
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Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele
Cidades que podem ser afetadas
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Abadia dos Dourados
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Água Comprida
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Albertina
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Alfenas
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Alpinópolis
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Alterosa
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Andradas
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Araguari
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Araporã
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Arapuá
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Araxá
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Arceburgo
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Arcos
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Areado
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Arinos
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Bambuí
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Bandeira do Sul
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Biquinhas
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Boa Esperança
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Bom Jesus da Penha
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Bom Repouso
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Bonfinópolis de Minas
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Bonito de Minas
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Borda da Mata
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Botelhos
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Brasilândia de Minas
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Brasília de Minas
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Brazópolis
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Bueno Brandão
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Buritis
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Buritizeiro
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Cabeceira Grande
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Cabo Verde
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Cachoeira de Minas
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Cachoeira Dourada
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Caldas
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Camanducaia
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Cambuí
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Campestre
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Campina Verde
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Campo Azul
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Campo do Meio
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Campo Florido
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Campos Altos
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Campos Gerais
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Canápolis
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Capetinga
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Capinópolis
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Capitólio
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Careaçu
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Carmo do Paranaíba
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Carmo do Rio Claro
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Carneirinho
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Carvalhópolis
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Cascalho Rico
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Cássia
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Cedro do Abaeté
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Centralina
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Chapada Gaúcha
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Claraval
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Comendador Gomes
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Conceição da Aparecida
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Conceição das Alagoas
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Conceição dos Ouros
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Cônego Marinho
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Congonhal
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Conquista
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Consolação
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Coração de Jesus
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Cordislândia
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Coromandel
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Córrego Danta
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Córrego do Bom Jesus
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Cristais
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Cruzeiro da Fortaleza
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Delfinópolis
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Delta
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Divisa Nova
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Dom Bosco
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Dores do Indaiá
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Doresópolis
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Douradoquara
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Elói Mendes
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Espírito Santo do Dourado
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Estiva
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Estrela do Indaiá
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Estrela do Sul
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Extrema
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Fama
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Formiga
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Formoso
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Fortaleza de Minas
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Fronteira
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Frutal
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Gonçalves
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Grupiara
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Guapé
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Guaranésia
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Guarda-Mor
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Guaxupé
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Guimarânia
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Gurinhatã
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Heliodora
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Ibiá
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Ibiaí
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Ibiracatu
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Ibiraci
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Ibitiúra de Minas
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Icaraí de Minas
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Iguatama
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Ilicínea
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Inconfidentes
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Indianópolis
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Ipiaçu
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Ipuiúna
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Iraí de Minas
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Itacarambi
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Itajubá
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Itamogi
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Itapagipe
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Itapeva
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Itaú de Minas
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Ituiutaba
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Iturama
-
Jacuí
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Jacutinga
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Jaíba
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Januária
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Japonvar
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João Pinheiro
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Juruaia
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Juvenília
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Lagamar
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Lagoa Formosa
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Lagoa Grande
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Limeira do Oeste
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Lontra
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Luislândia
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Luz
-
Machado
-
Manga
-
Matias Cardoso
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Matutina
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Medeiros
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Miravânia
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Monsenhor Paulo
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Montalvânia
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Monte Alegre de Minas
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Monte Belo
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Monte Carmelo
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Monte Santo de Minas
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Monte Sião
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Morada Nova de Minas
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Munhoz
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Muzambinho
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Natalândia
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Natércia
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Nova Ponte
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Nova Resende
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Ouro Fino
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Pains
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Paracatu
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Paraguaçu
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Paraisópolis
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Passos
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Patos de Minas
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Patrocínio
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Pedralva
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Pedras de Maria da Cruz
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Pedrinópolis
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Perdizes
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Pimenta
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Pintópolis
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Pirajuba
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Piranguçu
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Piranguinho
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Piumhi
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Planura
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Poço Fundo
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Poços de Caldas
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Ponto Chique
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Pouso Alegre
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Prata
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Pratápolis
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Pratinha
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Presidente Olegário
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Quartel Geral
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Riachinho
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Rio Paranaíba
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Romaria
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Sacramento
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Santa Fé de Minas
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Santa Juliana
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Santana da Vargem
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Santa Rita de Caldas
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Santa Rita do Sapucaí
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Santa Rosa da Serra
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Santa Vitória
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São Francisco
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São Francisco de Sales
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São Gonçalo do Abaeté
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São Gonçalo do Sapucaí
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São Gotardo
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São João Batista do Glória
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São João da Mata
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São João das Missões
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São João do Pacuí
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São José da Barra
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São José do Alegre
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São Pedro da União
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São Romão
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São Roque de Minas
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São Sebastião da Bela Vista
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São Sebastião do Paraíso
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São Tomás de Aquino
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Sapucaí-Mirim
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Senador Amaral
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Senador José Bento
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Serra da Saudade
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Serra do Salitre
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Serrania
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Silvianópolis
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Tapira
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Tapiraí
-
Tiros
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Tocos do Moji
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Toledo
-
Três Pontas
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Tupaciguara
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Turvolândia
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Ubaí
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Uberaba
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Uberlândia
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Unaí
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União de Minas
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Uruana de Minas
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Urucuia
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Vargem Bonita
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Varjão de Minas
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Vazante
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