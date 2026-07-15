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ATENÇÃO!

MG: mais de 240 cidades estão sob alerta amarelo devido à baixa umidade

O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que aponta que algumas cidades do estado podem registrar umidade relativa do ar entre 20% e 30%

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Rafael Silva*
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Rafael Silva*
Repórter
15/07/2026 19:10 - atualizado em 15/07/2026 19:21

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A umidade relativa do ar nas cidades sob alerta pode variar entre 20% e 30%
A umidade relativa do ar nas cidades sob alerta pode variar entre 20% e 30% crédito: Gladyston RodriguesGladyston Rodrigues

Alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que 241 municípios mineiros estão em perigo potencial devido à baixa umidade do ar na tarde desta quinta-feira (16/9). O período que demanda mais cuidados é das 12h às 18h.

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De acordo com o órgão, durante o período de atenção, as cidades podem registrar umidade relativa do ar entre 20% e 30%, o que aumenta o risco de incêndios florestais e pode causar impactos à saúde.

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Para evitar a desidratação, é recomendado beber bastante água, optar por alimentos leves e evitar frituras. Dormir em locais arejados e usar umidificadores também pode ajudar. Na ausência desses aparelhos, a orientação é colocar uma bacia com água no quarto.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), as previsões meteorológicas indicam que o fenômeno El Niño deve ganhar intensidade a partir deste mês. Com isso, há possibilidade de aumento na frequência de ondas de calor e de períodos de baixa umidade do ar na Região Sudeste do país.

Quais são os principais riscos à saúde?

  • Ressecamento da pele e mucosas

  • Irritação nos olhos, boca e nariz

  • Sangramentos nasais e lábios rachados

  • Agravamento de doenças respiratórias, como asma, bronquite e sinusite

  • Maior sensibilidade ao tempo seco, especialmente entre as 10h e as 15h

O que fazer?

  • Hidratação: beba bastante líquido, incluindo água, sucos, chás, vitaminas e sopas

  • Olhos: use colírios lubrificantes e sprays rápidos para hidratação

  • Pele: hidrate com cremes e protetor solar, que ajuda a manter a barreira da pele e protege dos raios solares

  • Ambiente: umidifique o espaço com toalha úmida, bacia de água ou umidificador de ar

  • Doenças respiratórias: siga a medicação diária indicada pelo médico para evitar crises; procurar atendimento se houver piora

  • Sol: evite exposição solar no período mais seco do dia (das 10h às 15h) para reduzir risco de ressecamento e danos à pele

Cidades que podem ser afetadas

  • Abadia dos Dourados

  • Água Comprida

  • Albertina

  • Alfenas

  • Alpinópolis

  • Alterosa

  • Andradas

  • Araguari

  • Araporã

  • Arapuá

  • Araxá

  • Arceburgo

  • Arcos

  • Areado

  • Arinos

  • Bambuí

  • Bandeira do Sul

  • Biquinhas

  • Boa Esperança

  • Bom Jesus da Penha

  • Bom Repouso

  • Bonfinópolis de Minas

  • Bonito de Minas

  • Borda da Mata

  • Botelhos

  • Brasilândia de Minas

  • Brasília de Minas

  • Brazópolis

  • Bueno Brandão

  • Buritis

  • Buritizeiro

  • Cabeceira Grande

  • Cabo Verde

  • Cachoeira de Minas

  • Cachoeira Dourada

  • Caldas

  • Camanducaia

  • Cambuí

  • Campestre

  • Campina Verde

  • Campo Azul

  • Campo do Meio

  • Campo Florido

  • Campos Altos

  • Campos Gerais

  • Canápolis

  • Capetinga

  • Capinópolis

  • Capitólio

  • Careaçu

  • Carmo do Paranaíba

  • Carmo do Rio Claro

  • Carneirinho

  • Carvalhópolis

  • Cascalho Rico

  • Cássia

  • Cedro do Abaeté

  • Centralina

  • Chapada Gaúcha

  • Claraval

  • Comendador Gomes

  • Conceição da Aparecida

  • Conceição das Alagoas

  • Conceição dos Ouros

  • Cônego Marinho

  • Congonhal

  • Conquista

  • Consolação

  • Coração de Jesus

  • Cordislândia

  • Coromandel

  • Córrego Danta

  • Córrego do Bom Jesus

  • Cristais

  • Cruzeiro da Fortaleza

  • Delfinópolis

  • Delta

  • Divisa Nova

  • Dom Bosco

  • Dores do Indaiá

  • Doresópolis

  • Douradoquara

  • Elói Mendes

  • Espírito Santo do Dourado

  • Estiva

  • Estrela do Indaiá

  • Estrela do Sul

  • Extrema

  • Fama

  • Formiga

  • Formoso

  • Fortaleza de Minas

  • Fronteira

  • Frutal

  • Gonçalves

  • Grupiara

  • Guapé

  • Guaranésia

  • Guarda-Mor

  • Guaxupé

  • Guimarânia

  • Gurinhatã

  • Heliodora

  • Ibiá

  • Ibiaí

  • Ibiracatu

  • Ibiraci

  • Ibitiúra de Minas

  • Icaraí de Minas

  • Iguatama

  • Ilicínea

  • Inconfidentes

  • Indianópolis

  • Ipiaçu

  • Ipuiúna

  • Iraí de Minas

  • Itacarambi

  • Itajubá

  • Itamogi

  • Itapagipe

  • Itapeva

  • Itaú de Minas

  • Ituiutaba

  • Iturama

  • Jacuí

  • Jacutinga

  • Jaíba

  • Januária

  • Japonvar

  • João Pinheiro

  • Juruaia

  • Juvenília

  • Lagamar

  • Lagoa Formosa

  • Lagoa Grande

  • Limeira do Oeste

  • Lontra

  • Luislândia

  • Luz

  • Machado

  • Manga

  • Matias Cardoso

  • Matutina

  • Medeiros

  • Miravânia

  • Monsenhor Paulo

  • Montalvânia

  • Monte Alegre de Minas

  • Monte Belo

  • Monte Carmelo

  • Monte Santo de Minas

  • Monte Sião

  • Morada Nova de Minas

  • Munhoz

  • Muzambinho

  • Natalândia

  • Natércia

  • Nova Ponte

  • Nova Resende

  • Ouro Fino

  • Pains

  • Paracatu

  • Paraguaçu

  • Paraisópolis

  • Passos

  • Patos de Minas

  • Patrocínio

  • Pedralva

  • Pedras de Maria da Cruz

  • Pedrinópolis

  • Perdizes

  • Pimenta

  • Pintópolis

  • Pirajuba

  • Piranguçu

  • Piranguinho

  • Piumhi

  • Planura

  • Poço Fundo

  • Poços de Caldas

  • Ponto Chique

  • Pouso Alegre

  • Prata

  • Pratápolis

  • Pratinha

  • Presidente Olegário

  • Quartel Geral

  • Riachinho

  • Rio Paranaíba

  • Romaria

  • Sacramento

  • Santa Fé de Minas

  • Santa Juliana

  • Santana da Vargem

  • Santa Rita de Caldas

  • Santa Rita do Sapucaí

  • Santa Rosa da Serra

  • Santa Vitória

  • São Francisco

  • São Francisco de Sales

  • São Gonçalo do Abaeté

  • São Gonçalo do Sapucaí

  • São Gotardo

  • São João Batista do Glória

  • São João da Mata

  • São João das Missões

  • São João do Pacuí

  • São José da Barra

  • São José do Alegre

  • São Pedro da União

  • São Romão

  • São Roque de Minas

  • São Sebastião da Bela Vista

  • São Sebastião do Paraíso

  • São Tomás de Aquino

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