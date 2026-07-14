Acidente causa congestionamento de 8 quilômetros na BR-040

Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo pesado no Km 510 da BR-040, no município de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (14/7), causa um congestionamento de aproximadamente 8 quilômetros na via, no sentido Brasília.

De acordo com a concessionária Via Cristais, responsável por um trecho de 595 km da BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), o acidente causou a interdição da uma faixa da rodovia, o que provoca retenção ao fluxo de veículos.

A concessionária informou ainda que equipes atuam com prioridade no atendimento aos envolvidos e na garantia da segurança viária. Ainda não há confirmação se o acidente deixou vítimas.

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*Matéria em atualização

