Acidente causa congestionamento de 8 quilômetros na BR-040
Ocorrência envolvendo motocicleta e veículo pesado causa retenção na rodovia, no sentido Brasília, na altura de Esmeraldas
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Um acidente envolvendo uma motocicleta e um veículo pesado no Km 510 da BR-040, no município de Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desta terça-feira (14/7), causa um congestionamento de aproximadamente 8 quilômetros na via, no sentido Brasília.
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De acordo com a concessionária Via Cristais, responsável por um trecho de 595 km da BR-040, entre Belo Horizonte e Cristalina (GO), o acidente causou a interdição da uma faixa da rodovia, o que provoca retenção ao fluxo de veículos.
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A concessionária informou ainda que equipes atuam com prioridade no atendimento aos envolvidos e na garantia da segurança viária. Ainda não há confirmação se o acidente deixou vítimas.
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*Matéria em atualização