Batida entre carreta e ônibus mata mãe e filho em MG; 15 ficam feridos
Acidente mobilizou bombeiros, Samu e PM Rodoviária; quatro vítimas ficaram presas às ferragens e mãe, de 43 anos, e filho, de 5, morreram no local
compartilheSIGA
Duas pessoas morreram e outras 15 ficaram feridas após uma carreta boiadeira bater na traseira de um ônibus da empresa Novo Horizonte na noite dessa quinta-feira (16/7), na BR-135, KM 507, em Buenópolis, na Região Central de Minas. As duas vítimas eram mãe e filho, com idades de 43 e 5 anos, respectivamente, informou o Corpo de Bombeiros.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
O ônibus saiu de Vitória da Conquista (BA) com destino a São Paulo, com 43 passageiros. A carreta carregava bovinos. O acidente ocorreu no trecho da rodovia entre Buenópolis e Augusto de Lima. O trânsito foi parcialmente interditado no local, com a passagem de veículos somente em uma mão de direção, em sistema de pare e siga, informou a Ecovias, concessionária da estrada.
Segundo o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu por volta das 23h40. A carreta e o ônibus seguiam no sentido Montes Claros–Belo Horizonte quando houve a colisão.
O coletivo transportava 43 pessoas, incluindo o motorista. Quatro vítimas ficaram presas às ferragens. Segundo os bombeiros, mãe e filho morreram no local, enquanto as outras duas vítimas foram resgatadas com vida pelos bombeiros.
Leia Mais
Além das vítimas presas, outras 12 pessoas com ferimentos leves e moderados foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhadas para hospitais de Bocaiuva e Curvelo. O motorista da carreta sofreu apenas ferimentos leves.
- MG: acidente na BR-267 deixa motorista preso às ferragens e três feridos
- Grande BH: acidente de carro mata duas pessoas
Segundo a Ecovias Norte Minas uma vítima em estado moderado foi removida para o Hospital Imaculada Conceição em Curvelo; duas encaminhadas pelo Samu para o hospital de Buenópolis; e outras quatro levadas pelo Samu e pela ambulância de Buenópolis para Curvelo. Houve necessidade de interdição para atendimento.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Cinco militares do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência, com apoio do Samu, da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e da concessionária.