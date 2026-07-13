MG: acidente na BR-267 deixa motorista preso às ferragens e três feridos

Um motorista de 45 anos ficou preso às ferragens e outras duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre um Volkswagen Gol e uma caminhonete Mitsubishi L200 Outdoor na noite desse domingo (12/7), na BR-267, na altura do Km 80, próximo à entrada do município de Chácara, na Zona da Mata.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no Gol estavam três ocupantes. O motorista ficou inconsciente, preso às ferragens, e foi retirado pelos bombeiros com o uso de ferramentas hidráulicas.

Os outros dois ocupantes do carro, uma mulher de aproximadamente 35 anos e um homem de cerca de 45 anos, estavam conscientes. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, ambos já haviam sido imobilizados e recebiam atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na caminhonete havia apenas o condutor, que não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.

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Após ser retirado das ferragens, o motorista do Gol foi encaminhado pelo Samu para o hospital. O estado de saúde das três vítimas não foi divulgado.