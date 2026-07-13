Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE DE TRÂNSITO

MG: acidente na BR-267 deixa motorista preso às ferragens e três feridos

Colisão entre um Volkswagen Gol e uma caminhonete ocorreu próximo à entrada de Chácara, na Zona da Mata

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque
QU
Quéren Hapuque
Repórter
13/07/2026 11:32

compartilhe

SIGA
×
O estado de saúde das três vítimas não foi divulgado
O estado de saúde das três vítimas não foi divulgado crédito: Reprodução/CBMMG

Um motorista de 45 anos ficou preso às ferragens e outras duas pessoas ficaram feridas em uma colisão entre um Volkswagen Gol e uma caminhonete Mitsubishi L200 Outdoor na noite desse domingo (12/7), na BR-267, na altura do Km 80, próximo à entrada do município de Chácara, na Zona da Mata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no Gol estavam três ocupantes. O motorista ficou inconsciente, preso às ferragens, e foi retirado pelos bombeiros com o uso de ferramentas hidráulicas. 

Leia Mais

Os outros dois ocupantes do carro, uma mulher de aproximadamente 35 anos e um homem de cerca de 45 anos, estavam conscientes. Quando as equipes de resgate chegaram ao local, ambos já haviam sido imobilizados e recebiam atendimento das equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na caminhonete havia apenas o condutor, que não sofreu ferimentos e dispensou atendimento médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Após ser retirado das ferragens, o motorista do Gol foi encaminhado pelo Samu para o hospital. O estado de saúde das três vítimas não foi divulgado.

Tópicos relacionados:

acidente bo bombeiros br267 capotamento minas-gerais

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay