Carreta é completamente destruída pelo fogo na BR-381
Ocorrência foi registrada no Km 577 da rodovia, no município de Itaguara, na Região Central de Minas
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Uma carreta foi completamente destruída por um incêndio no Km 577 da BR-381, no município de Itaguara, na Região Central de Minas, na tarde desta quinta-feira (16/7). O veículo estava parado no acostamento da rodovia, mas, ainda assim, houve registro de congestionamento no local.
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De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), o condutor conseguiu desacoplar o cavalo-mecânico antes que o fogo se propagasse, de modo que somente a carreta foi atingida.
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Não houve registro de feridos no local do incêndio. O CBMMG não informou o que poderia ter provocado o incêndio no veículo.