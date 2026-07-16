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Incêndio destrói apartamento em bairro nobre de Belo Horizonte

Edifício foi evacuado pelos bombeiros; suspeita é de que as chamas tenham sido causadas por um aquecedor

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Repórter
16/07/2026 20:14

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Incêndio destrói apartamento localizado no terceiro andar de edifício localizado no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte
Chamas se espalharam por apartamento localizado no terceiro andar de edifício crédito: CBMMG/Divulgação

Um incêndio destruiu um apartamento na Rua Chile, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (16/7). As chamas se espalharam pelo imóvel, localizado no terceiro andar de um edifício.

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O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) empenhou três viaturas no combate ao fogo. Quando as guarnições chegaram ao local, a moradora já havia conseguido deixar o imóvel. As equipes, então, auxiliaram na evacuação dos demais moradores do edifício. Ninguém se feriu.

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O incêndio ficou restrito ao apartamento e foi rapidamente debelado pelos militares. A Defesa Civil de Belo Horizonte foi acionada para avaliação das condições estruturais do imóvel, assim como a Perícia de Incêndio do Corpo de Bombeiros.

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A suspeita é que o incêndio tenha sido causado por um aquecedor utilizado pela moradora, mas essa hipótese ainda depende de confirmação pericial. 

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