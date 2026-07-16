Incêndio destrói apartamento em bairro nobre de Belo Horizonte
Edifício foi evacuado pelos bombeiros; suspeita é de que as chamas tenham sido causadas por um aquecedor
compartilheSIGA
Um incêndio destruiu um apartamento na Rua Chile, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (16/7). As chamas se espalharam pelo imóvel, localizado no terceiro andar de um edifício.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
- MG: nuvem de poeira volta a aparecer em Congonhas
- Homem confunde cola instantânea com colírio e é atendido após colar o olho
O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) empenhou três viaturas no combate ao fogo. Quando as guarnições chegaram ao local, a moradora já havia conseguido deixar o imóvel. As equipes, então, auxiliaram na evacuação dos demais moradores do edifício. Ninguém se feriu.
Leia Mais
O incêndio ficou restrito ao apartamento e foi rapidamente debelado pelos militares. A Defesa Civil de Belo Horizonte foi acionada para avaliação das condições estruturais do imóvel, assim como a Perícia de Incêndio do Corpo de Bombeiros.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
A suspeita é que o incêndio tenha sido causado por um aquecedor utilizado pela moradora, mas essa hipótese ainda depende de confirmação pericial.