Incêndio destrói apartamento em bairro nobre de Belo Horizonte

Um incêndio destruiu um apartamento na Rua Chile, no Bairro Sion, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (16/7). As chamas se espalharam pelo imóvel, localizado no terceiro andar de um edifício.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) empenhou três viaturas no combate ao fogo. Quando as guarnições chegaram ao local, a moradora já havia conseguido deixar o imóvel. As equipes, então, auxiliaram na evacuação dos demais moradores do edifício. Ninguém se feriu.

O incêndio ficou restrito ao apartamento e foi rapidamente debelado pelos militares. A Defesa Civil de Belo Horizonte foi acionada para avaliação das condições estruturais do imóvel, assim como a Perícia de Incêndio do Corpo de Bombeiros.

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A suspeita é que o incêndio tenha sido causado por um aquecedor utilizado pela moradora, mas essa hipótese ainda depende de confirmação pericial.