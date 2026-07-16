MG: nuvem de poeira volta a aparecer em Congonhas

A poucos dias da paralisação temporária de atividades de mineração, uma nova nuvem de poeira voltou a cobrir Congonhas, na Região Central de Minas, nesta quarta-feira (16/7). Imagens e vídeos compartilhados por moradores em grupos de WhatsApp mostram mais uma vez uma grande concentração de sedimentos sobre diferentes pontos da cidade.

A recorrência do fenômeno ocorre em meio ao período de estiagem e de baixa umidade do ar, condições que favorecem a dispersão de poeira na região, onde a atividade minerária está entre as principais bases da economia.

A situação remete ao episódio registrado no último fim de semana, quando uma extensa nuvem de poeira encobriu parte de Congonhas e reduziu significativamente a visibilidade. Na ocasião, a prefeitura atribuiu o fenômeno à combinação entre ventos fortes, tempo seco e emissões de material particulado associadas às operações de mineração.

Segundo o município, as estações de monitoramento da qualidade do ar registraram, naquele episódio, concentrações de partículas inaláveis que chegaram a superar em quatro vezes o limite estabelecido pela legislação. O caso levou a administração municipal a determinar a paralisação temporária de atividades em mineradoras instaladas na região, além de reforçar a fiscalização e exigir informações técnicas das empresas.

Antes mesmo do episódio ocorrido no último domingo, a Prefeitura de Congonhas já havia emitido um alerta preventivo informando que as condições meteorológicas previstas para a cidade poderiam favorecer a formação de nuvens de poeira. Entre os fatores apontados estavam a estiagem prolongada, a baixa umidade relativa do ar e a ocorrência de ventos, características típicas do inverno na região.

O retorno da nuvem poucos dias depois aumenta a apreensão entre os moradores, que voltaram a registrar o fenômeno em vídeos e fotografias divulgados ao longo do dia. Nas imagens, é possível observar uma densa massa de poeira avançando sobre áreas urbanas, cenário semelhante ao registrado na semana passada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

A expectativa agora é que o município divulgue uma avaliação técnica sobre o novo episódio, incluindo dados de monitoramento da qualidade do ar, as condições meteorológicas registradas nesta quarta-feira e eventuais medidas que poderão ser adotadas diante da repetição do fenômeno.

