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INCÊNDIO

Ônibus pega fogo em BH e rompe rede elétrica

Coletivo da linha 9105 foi consumido pelas chamas no Bairro Horto, mas ninguém se feriu. Devido ao calor, a rede elétrica do local se rompeu

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Gladyston Rodrigues
Melissa Souza
Gladyston Rodrigues
Repórter
Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/07/2026 12:24 - atualizado em 15/07/2026 12:57

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Ônibus da linha 9105 fica completamente destruído depois de pegar fogo no Bairro Horto, em BH, nesta quarta-feira (15/7)
Ônibus da linha 9105 fica completamente destruído depois de pegar fogo no Bairro Horto, em BH, nesta quarta-feira (15/7) crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

Um ônibus da linha 9105 (Nova Vista/Sion) pegou fogo na manhã desta quarta-feira (15/7) na Rua Conceição do Pará, no Bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte. Embora o coletivo tenha ficado completamente destruído, ninguém se feriu.

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Segundo os militares, o motorista pediu aos dez passageiros que estavam no veículo para saírem assim que percebeu que saía fumaça da frente do ônibus.

Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu-Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu-Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
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Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu-Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu-Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu-Gladyston Rodrigues/EM/DA Press
Ônibus da linha 9105 pega fogo após pane elétrica e deixa veículo completamente destruído. Incêndio ocorreu no Bairro Horto, em BH, mas ninguém se feriu Gladyston Rodrigues/EM/DA Press

De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o calor das chamas também provocou o rompimento da rede elétrica das redondezas. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está no local para consertar a fiação danificada.

Em seguida, o fogo tomou conta do coletivo e o destruiu. Imagens capturadas pela reportagem do Estado de Minas mostram o estrago e bombeiros apagando focos do incêndio.

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Duas viaturas do 3° Batalhão do CBMMG atuaram na ocorrência e isolaram a área com fita zebrada devido ao risco elétrico. A Polícia Militar ficou responsável pelo local e pelo veículo.

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