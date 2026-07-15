Ônibus pega fogo em BH e rompe rede elétrica
Coletivo da linha 9105 foi consumido pelas chamas no Bairro Horto, mas ninguém se feriu. Devido ao calor, a rede elétrica do local se rompeu
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Um ônibus da linha 9105 (Nova Vista/Sion) pegou fogo na manhã desta quarta-feira (15/7) na Rua Conceição do Pará, no Bairro Horto, na Região Leste de Belo Horizonte. Embora o coletivo tenha ficado completamente destruído, ninguém se feriu.
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Segundo os militares, o motorista pediu aos dez passageiros que estavam no veículo para saírem assim que percebeu que saía fumaça da frente do ônibus.
De acordo com o Corpo de Bombeiros (CBMMG), o calor das chamas também provocou o rompimento da rede elétrica das redondezas. A Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) está no local para consertar a fiação danificada.
Em seguida, o fogo tomou conta do coletivo e o destruiu. Imagens capturadas pela reportagem do Estado de Minas mostram o estrago e bombeiros apagando focos do incêndio.
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Duas viaturas do 3° Batalhão do CBMMG atuaram na ocorrência e isolaram a área com fita zebrada devido ao risco elétrico. A Polícia Militar ficou responsável pelo local e pelo veículo.