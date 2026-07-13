Jovem morre depois de seu carro colidir contra ônibus na MG-275 em Carandaí
Fiat Palio bateu na lateral do coletivo depois de trafegar na contramão no km 102 da via
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Um grave acidente de trânsito na noite do último domingo (12/7) resultou na morte de uma pessoa e deixou outras duas feridas no km 102 da rodovia MG-275, em Carandaí, na região do Campo das Vertentes. A colisão frontal envolveu um veículo de passeio e um ônibus de viagem.
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De acordo com informações do Boletim de Ocorrência, o acidente aconteceu por volta das 19h50. A Polícia Militar Rodoviária, por meio do Grupo Tático Rodoviário (GTR), foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) e se deslocou até o ponto indicado para prestar o atendimento.
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O relato policial aponta que o ônibus, um Mercedes-Benz, transitava regularmente pela rodovia quando foi surpreendido por um Fiat Pálio, de placas com iniciais HBA, que invadiu a contramão de direção. O automóvel acabou colidindo frontalmente contra a lateral esquerda do coletivo.
A vítima era um homem de 19 anos, que faleceu ainda no local do acidente. Além dele, outros dois jovens estavam no veículo, um de 18 anos e outro de 16. Ambos foram socorridos por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhados para atendimento médico em estado grave e inconscientes. O estado de saúde atualizado dos feridos não foi divulgado.
O condutor do ônibus não sofreu ferimentos. No transporte, havia 35 passageiros, todos também sem sequelas do acontecimento.
A perícia técnica da Polícia Civil foi acionada, compareceu ao trecho da rodovia e realizou os trabalhos de praxe para ajudar a determinar as circunstâncias exatas do acidente.
A Polícia Militar catalogou o Registro de Eventos de Defesa Social (REDS) para que sejam tomadas as demais providências administrativas e de polícia judiciária.
A reportagem entrou em contato com a Polícia Civil e com a Polícia Militar de Minas Gerais para mais informações, entretanto, até a publicação desta matéria, não obteve resposta. O espaço segue em aberto.
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*Estagiário sob supervisão da subeditora Juliana Lima