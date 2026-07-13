Nova rodada de negociações entre Líbano e Israel começa na terça-feira em Roma

A sexta rodada de negociações entre o Líbano e Israel está prevista para começar na terça-feira (14) em Roma, informou um funcionário libanês à AFP nesta segunda-feira (13).

As conversas bilaterais em nível de embaixadores começarão às 10h00 (05h00 no horário de Brasília), disse a fonte, que falou sob condição de anonimato.

Um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Itália havia dito anteriormente que as conversas ocorreriam nos dias 15 e 16 de julho, e o ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, confirmou em 7 de julho que as negociações seriam retomadas "na próxima semana".

Os dois países, que não mantêm relações diplomáticas formais, iniciaram negociações diretas em abril, depois que o Hezbollah, apoiado por Teerã, arrastou o Líbano para a guerra no Oriente Médio ao atacar Israel em apoio ao Irã.

Recentemente, chegaram a um acordo preliminar que prevê o desarmamento do Hezbollah e uma retirada gradual de Israel das áreas ocupadas do sul do Líbano, enquanto o Exército libanês posiciona suas unidades nas chamadas "zonas piloto".

No entanto, o acordo, rejeitado pelo Hezbollah, não estabelece um cronograma para a retirada israelense, e as autoridades israelenses também prometeram que suas forças permanecerão em uma "zona de segurança" de 10 quilômetros ao longo da fronteira até que o movimento pró-Irã entregue suas armas.

Uma delegação militar dos Estados Unidos se reuniu com o Exército libanês em Beirute na semana passada para discutir a implementação da retirada israelense da primeira zona piloto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

nad-sno/dc/an/pc/aa