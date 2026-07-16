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MG: motorista morre em colisão entre carreta e caminhão na BR-050

Homem de 44 anos ficou preso às ferragens após carga de blocos de concreto atingir a cabine do veículo

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Quéren Hapuque
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Quéren Hapuque
Repórter
16/07/2026 12:20

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O motorista ficou preso às ferragens
Acidente que ocorreu na BR-050, em Araguari, no Triângulo Mineiro, na noite dessa quarta-feira (15/7), provocou a morte do motorista da carreta crédito: Reprodução/CBMMG

Um homem de 44 anos morreu após grave acidente entre dois veículos de carga na noite dessa quarta-feira (15/7), na BR-050, em Araguari, no Triângulo Mineiro. A batida ocorreu próximo ao km 112 da rodovia e envolveu uma carreta Iveco e um caminhão com reboque.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Equipes da concessionária responsável pela rodovia e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participaram do resgate.

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Segundo as informações repassadas aos militares, o caminhão com reboque reduziu a velocidade enquanto fazia uma manobra para entrar em um posto de abastecimento. Nesse momento, a carreta que seguia atrás atingiu a traseira do veículo.

Com a força da batida, a carga de blocos de concreto que era transportada pela carreta se deslocou e atingiu a cabine do veículo. O motorista ficou preso às ferragens, com a parte inferior do corpo presa sob os blocos.

As equipes de resgate precisaram utilizar equipamentos especiais e retirar parte da carga para conseguir acessar a vítima. Após o trabalho dos bombeiros, o motorista foi retirado da cabine, mas o médico do Samu confirmou a morte ainda no local. A vítima foi identificada como C. D. F., de 44 anos.

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A área do acidente foi isolada para os trabalhos da perícia da Polícia Civil. A ocorrência também contou com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e da concessionária responsável pela administração da BR-050.

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