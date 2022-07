Acidente deixa pelo menos um morto e nove feridos na BR-050, em Minas

Uma pessoa morreu em um grave acidente que envolveu uma carreta e seis carros na tarde desse domingo, na BR-050, em Araguari, no Triângulo Mineiro.

Acidente ocorreu no KM 45 da BR-050

Há a suspeita de mais óbitos, mas a confirmação dependerá dos trabalhos do Corpo de Bombeiros, da Polícia Rodoviária Federal e da concessionária responsável pela via na região. O tráfego está completamente interditado no trecho.