MG: reboque de rodotrem se solta, atinge carreta e pega fogo na BR-354

Duas carretas carregadas com sucata se envolveram em um acidente que provocou um incêndio e interditou a BR-354, na noite dessa quinta-feira (16/7), na altura da Ponte São Bartolomeu, entre Lagoa Formosa e Carmo do Paranaíba, no Alto Paranaíba.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), um rodotrem seguia no sentido Lagoa Formosa–Carmo do Paranaíba quando o último reboque, junto com o dolly (equipamento que conecta os semirreboques), se desprendeu do conjunto pouco antes da ponte sobre o Ribeirão Bartolomeu.

Logo atrás, uma segunda carreta, também carregada com sucata e pertencente à mesma empresa, não conseguiu desviar do reboque que ficou sobre a pista e bateu contra a estrutura. Com o impacto, as duas carretas pegaram fogo. As chamas atingiram parte da carga de sucata e também a vegetação às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros utilizaram dois caminhões de combate a incêndio e uma viatura de salvamento para controlar as chamas e garantir a segurança no local.

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Apesar da gravidade da colisão, os dois motoristas conseguiram sair dos veículos e não sofreram ferimentos.