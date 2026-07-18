Três homens ficam feridos após batida entre duas motocicletas em BH

Três homens ficaram feridos após uma colisão entre motocicletas. O acidente ocorreu na noite dessa sexta-feira (17/7), na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado para atender a ocorrência. O caso foi registrado na Avenida Coronel Durval de Barros, no Bairro Lindéia.

Ao chegar ao local do registro, as três vítimas, todos homens, foram encontradas caídas no chão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para o resgate.

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Até a publicação desta matéria a ocorrência estava em andamento. Ainda não há informações sobre a dinâmica da batida, ou idade e estado de saúde dos envolvidos.