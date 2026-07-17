Assassino de jovem que defendia os pais é condenado a 20 anos de prisão

Um homem de 24 anos foi condenado a 20 anos de prisão por um assassinato cometido em 8 de dezembro de 2024, em Raposos, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Ele foi considerado culpado por homicídio, lesão corporal, constrangimento ilegal e vias de fato, todos cometidos na mesma ocasião. A sentença determina o cumprimento da pena em regime inicial fechado.

Segundo o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que denunciou o caso à Justiça, no dia do crime, a mãe da vítima voltava caminhando de uma cavalgada quando viu o réu agredindo a namorada. Ela tentou intervir, mas também foi atacada. Em seguida, o marido tentou socorrê-la, mas foi igualmente agredido e chegou a desmaiar. O filho do casal, então, reagiu para defender os pais e investiu contra o homem.

Todos deixaram o local após a confusão, mas o réu se encontrou com um comparsa. A dupla, armada com um revólver, saiu de moto para tentar localizar a vítima. Eles tinham uma foto do alvo e chegaram a abordar aleatoriamente um casal na rua. Ao dizer que desconhecia o paradeiro da pessoa que os dois procuravam, o homem foi agredido com uma coronhada, e a mulher foi ameaçada.

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Por fim, o acusado encontrou a vítima em um beco e disparou contra ela, que caiu no chão e morreu no local. O júri acolheu integralmente a tese do MPMG e reconheceu as circunstâncias que tornaram o crime mais grave: o motivo torpe e o fato de o alvo ter sido surpreendido, sem chance de se defender.