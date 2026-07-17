Homem que invadiu casa da ex e a esfaqueou é condenado a 23 anos de prisão

Pablo Henrique Ricardo Trindade foi condenado a 23 anos e quatro meses de prisão por invadir a casa da ex-companheira e tentar matá-la a facadas, no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de BH, em 23 de março do ano passado. A decisão foi tomada pelo 1º Tribunal do Júri, nessa quarta-feira (15/7).

De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), o casal vivia uma relação abusiva durante cinco anos, na qual a vítima sofria agressões físicas e verbais. Por esse motivo, havia uma medida protetiva que impedia o homem de se aproximar da ex.

No dia do crime, ele teria ligado várias vezes para a mulher, exigindo que ela o encontrasse em um ponto de ônibus. A ex disse "não", e o homem então invadiu a casa. Após uma discussão, o autor a esfaqueou.

A vítima foi socorrida por vizinhos e levada para um hospital.

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A Promotoria do caso afirmou que a tentativa de assassinato está atrelada ao fato de a vítima ser uma mulher, em contexto de violência doméstica e familiar, além de citar o fato de que o homem descumpriu a medida protetiva.