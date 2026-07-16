Homem leva pedrada na cabeça e sofre traumatismo
Suspeito alegou legítima defesa, mas foi preso em flagrante por tentativa de homicídio no Bairro Guarani, na capital mineira
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Um homem de 38 anos foi preso em flagrante por tentativa de homicídio após agredir outro homem, de 57, com uma pedra na madrugada desta quinta-feira (16/7), na Rua Waldomiro Lobo, no Bairro Guarani, na Região Norte de Belo Horizonte.
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De acordo com o boletim de ocorrência, militares patrulhavam a região quando encontraram a vítima caída no chão, com intenso sangramento na cabeça. Ao lado do homem havia uma pedra de grande porte, que apresentava indícios de ter sido utilizada na agressão.
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O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestou os primeiros socorros. Enquanto aguardavam a equipe médica, os policiais conversaram com testemunhas, que relataram que o agressor era um homem magro, branco, de estatura mediana, vestido com calça e camisa pretas, que fugiu por uma rua próxima ao local.
Com as características repassadas, equipes da PM iniciaram as buscas e localizaram um suspeito sobre a estrutura de acesso à Avenida Cristiano Machado, no cruzamento com a Avenida Saramenha, ponto conhecido pela concentração de pessoas em situação de rua.
Segundo a corporação, o homem apresentava manchas de sangue nas mãos. Durante a abordagem, ele confessou ter se envolvido em uma luta corporal com a vítima. O suspeito afirmou que recebeu um chute na região genital e, para se defender, arremessou uma pedra contra o rosto do homem. Em seguida, ainda conforme o relato dele aos policiais, lançou novamente a pedra, atingindo a cabeça da vítima.
Mesmo após receber voz de prisão em flagrante, o suspeito insistiu que agiu em legítima defesa. A vítima foi socorrida pelo Samu e encaminhada ao Hospital Risoleta Tolentino Neves. Conforme a equipe médica, ela sofreu traumatismo cranioencefálico.
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Como o suspeito relatava dores na região genital, ele foi encaminhado à UPA Norte, onde recebeu atendimento médico e foi liberado. Em seguida, foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil, onde permaneceu à disposição da Justiça.