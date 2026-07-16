Grande BH: foragido é preso 19 anos depois de cometer assassinato

Um homem de 44 anos que estava foragido da Justiça foi preso em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, após um trabalho integrado entre o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) e a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). Ele foi condenado, juntamente com dois outros réus, pelo homicídio de um detento dentro da cadeia pública de Rio Casca, na Zona da Mata, em 2007.

O julgamento do homem ocorreu no último mês de maio e resultou na condenação dele a 18 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Anteriormente, ele já havia sido sentenciado por outros crimes, entre os quais latrocínio e feminicídio.

No homicídio praticado na cadeia pública de Rio Casca, o homem e outros dois detentos agrediram violentamente a vítima com socos, chutes e choques elétricos e ainda abafaram os gritos de socorro dela. O apenado atacado chegou a receber atendimento médico, mas morreu no dia seguinte. Dos três condenados pelo crime, um ainda está foragido.

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As investigações apontaram que a motivação do ataque foi a suspeita de que a vítima teria cometido um crime sexual. No julgamento, o Conselho de Sentença acolheu integralmente a tese do MPMG, reconhecendo as qualificadoras de motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. Com a prisão, o homem preso em Ribeirão das Neves começou a cumprir a pena imposta pela Justiça.