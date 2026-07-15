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AGRESSÃO CONTRA MULHER

MG: grávida é agredida por companheiro na frente do filho de 2 anos

Suspeito tem medida protetiva ativa de outro relacionamento

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Estado de Minas
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Repórter
15/07/2026 15:01

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Viatura da PMMG
Viatura da PMMG crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma gestante, de 27 anos, foi agredida pelo companheiro , de 30, em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, na segunda-feira (13/7). A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) foi acionada para prestar socorro.

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A corporação recebeu o chamado via 190, com relatos de uma briga entre um casal no Bairro Alto Caiçaras. Ao chegarem à residência, ouviram a mulher, que está entre o quarto e o quinto mês da gravidez, relatar que foi empurrada pelo companheiro durante o desentendimento.

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O empurrão a fez cair no chão e lesionar o tornozelo. Conforme o registro policial, a agressão ocorreu na presença do outro filho da vítima, de dois anos. Ainda na briga, uma jovem de 20 anos que estava no local tentou intervir e parar a violência e sofreu ferimentos no braço.

De acordo com a PMMG, durante a confusão, o homem chegou a danificar a porta de um quarto e tentou arremessar um banco contra a companheira, mas foi contido.

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Durante a abordagem na residência, os policiais encontraram uma porção de maconha dentro de uma pochete. A PM também constatou que havia uma medida protetiva contra o homem, expedida de um relacionamento anterior e ainda ativa. Ele foi detido em flagrante e encaminhado à delegacia de Polícia Civil.

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