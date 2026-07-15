Assine
overlay
Início Gerais
CORRIDAS DE TÁXI EM BH

Táxi em BH poderá ter biometria, Pix e avaliação; veja novas regras

Portaria lançada nesta quarta (15/7) exige biometria de taxistas, pagamento digital e avaliação por nota para melhorar segurança das corridas de táxi em BH

Publicidade
Carregando...
Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
15/07/2026 13:55 - atualizado em 15/07/2026 13:56

compartilhe

SIGA
×
Foto de taxis enfileirados
Novas regras para corridas de táxi em Belo Horizonte buscam modernizar o serviço crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press

Belo Horizonte tem novas regras para o credenciamento de empresas de tecnologia interessadas em gerenciar o serviço de táxi por meio de aplicativos móveis. A Superintendência de Mobilidade de BH (Sumob) publicou, nesta quarta-feira (15/7), a Portaria nº 056/2026, que estabelece medidas que intensificam a segurança dos passageiros – tanto nas formas de pagamento quanto no controle de qualidade das viagens.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

A medida visa modernizar o transporte no município ao unificar a frota sob um sistema de monitoramento digital gerido pelo poder público. De acordo com a portaria, publicada no Diário Oficial do Município (DOM), a nova regulamentação exige que as plataformas credenciadas forneçam ferramentas de controle que alteram a rotina de usuários e taxistas.

Leia Mais

Dentre elas, estão a identificação biométrica dos condutores, a obrigatoriedade de pagamento por meios eletrônicos (Pix e cartões de débito e crédito) e um canal de avaliação do serviço pelos passageiros. Na prática, a iniciativa busca elevar o padrão de atendimento do táxi em BH a patamares equivalentes aos exigidos pelo mercado de transporte privado individual, mas sob a tutela regulatória da administração municipal.

O que muda para quem anda de táxi?

Com a nova legislação, o passageiro pode ter mais controle sobre a própria viagem. As empresas de tecnologia que desejarem operar no sistema municipal de táxi terão que se adequar a algumas exigências.

Identificação biométrica do motorista

O taxista precisará passar por uma verificação biométrica na plataforma, garantindo ao usuário que o condutor é exatamente o que está cadastrado e autorizado pela prefeitura. Isso pode ajudar a combater fraudes e o uso indevido de licenças.

Fim do 'dinheiro trocado' obrigatório

As plataformas credenciadas serão obrigadas a oferecer alternativas modernas de pagamento no ambiente digital. O usuário poderá optar por pagar via Pix, cartão de crédito, débito ou dinheiro.

Avaliação do motorista

O sistema de avaliação de uma a cinco estrelas, igual ao de plataformas de corrida, como Uber e 99, passa a ser obrigatório para as corridas de táxi solicitadas por aplicativo na capital. Os passageiros poderão avaliar tanto a conduta do motorista quanto o estado de conservação do veículo.

Corridas monitoradas

A portaria exige que os aplicativos tenham uma funcionalidade que permita registrar viagens iniciadas fora da plataforma digital – as chamadas corridas maçanetas –, garantindo que os dados de trajeto sejam devidamente computados.

Proteção jurídica e tecnológica

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) estabelece que as empresas de aplicativo que quiserem trabalhar com o táxi em BH não poderão misturar o serviço público com o transporte privado individual, como Uber e 99, na mesma interface.

Conforme o artigo 3º da portaria, é proibido que plataformas ou aplicativos "permitam a solicitação ou o monitoramento de serviços de transporte remunerado privado individual de passageiros [...] na mesma interface destinada ao serviço de táxi” e “compartilhem o fluxo de chamadas ou a base de dados de condutores com serviços de transporte privado individual de passageiros".

Essa regra tenta garantir que o táxi mantenha sua identidade e exclusividade de mercado, impedindo que grandes plataformas se sobreponham ao setor público ao misturar frotas sob regras de tarifas flutuantes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mobilidade urbana

As empresas credenciadas deverão enviar diariamente à prefeitura um relatório detalhado de cada quilômetro rodado na cidade. Elas serão obrigadas a registrar e manter, por no mínimo seis meses, informações que incluem o georreferenciamento exato de origem e destino da viagem, distância percorrida, horários de solicitação, início e término, além de nota de avaliação dada pelo cliente. Assim, a PBH poderá identificar quais regiões sofrem com a falta de transporte, ajustar pontos de táxi e criar políticas de trânsito mais inteligentes para a cidade.

Tópicos relacionados:

bh pix transporte

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay