Assine
overlay
Início Nacional
DICAS DE SEGURANÇA

Apps de transporte são seguros? Conheça as ferramentas e os limites da proteção

Investigamos os recursos de segurança oferecidos pelas plataformas, como compartilhamento de rota e botão de pânico, e questionamos se são eficazes.

Publicidade
Carregando...
QU
Quéren Hapuque*
QU
Quéren Hapuque*
Repórter
17/12/2025 10:25 - atualizado em 17/12/2025 11:25

compartilhe

SIGA
x
Uber: todas as corridas têm que ter ar-condicionado sem taxa extra
A atenção do passageiro continua sendo fundamental crédito: EBC - Geral

Uma mulher, de 24 anos, denunciou à polícia um motorista por aplicativo, de 26, por estupro no domingo (30/11), no bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Na mesma semana uma jovem de 18 anos foi estuprada por um motorista de aplicativo na noite dessa segunda-feira (1°/12), no Bairro Santa Efigênia, na mesma região da capital. A vítima havia acabado de sair do trabalho em um shopping da região quando solicitou uma corrida pelo aplicativo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Esses casos trouxeram à tona uma pergunta: o transporte por aplicativo é realmente seguro? Os crimes reacenderam o debate sobre a responsabilidade das empresas e a eficácia das ferramentas de proteção oferecidas.

Empresas como Uber e 99 investem em uma série de recursos para tentar garantir a segurança durante as viagens. A maioria já está integrada aos aplicativos e pode ser ativada com poucos toques, mas muitos usuários desconhecem seu funcionamento completo ou suas limitações.

Leia Mais

O que as plataformas oferecem?

As funcionalidades de segurança são o principal argumento das empresas para tranquilizar o público. Embora a implementação possa variar, as principais ferramentas disponíveis hoje nas grandes plataformas incluem:

  • Compartilhamento de rota: permite que amigos ou familiares acompanhem a viagem em tempo real por meio de um link.

  • Botão de emergência: um recurso que, ao ser acionado, conecta o usuário diretamente com a polícia ou com uma central de segurança da própria empresa.

  • Gravação de áudio: possibilita gravar o áudio da conversa dentro do veículo. O arquivo fica criptografado e só pode ser acessado pela plataforma em caso de denúncia formal.

  • Verificação de identidade: antes de serem aprovados, motoristas passam por uma checagem de antecedentes criminais. Passageiros também podem ser solicitados a confirmar sua identidade para aumentar a segurança mútua.

As ferramentas são suficientes?

Apesar do arsenal tecnológico, a eficácia dessas medidas é questionada. Ferramentas como o botão de emergência dependem de uma ação rápida da vítima em um momento de extremo estresse, o que nem sempre é possível. O compartilhamento de rota, por sua vez, só funciona se a pessoa do outro lado estiver atenta ao trajeto.

A checagem de antecedentes também possui limitações, pois não consegue prever o comportamento futuro de um motorista nem detectar crimes que ainda não foram julgados. A sensação de vulnerabilidade persiste, especialmente para mulheres, que representam a maioria das vítimas de violência nesse tipo de transporte.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Como se proteger: dicas para passageiros

A atenção do passageiro continua sendo fundamental. Além de usar os recursos do app, algumas práticas são essenciais para uma viagem mais segura:

  • Sempre confira a placa, o modelo do carro e a foto do motorista antes de embarcar.

  • Prefira sentar no banco de trás, o que garante mais espaço pessoal e uma saída mais fácil.

  • Mantenha contatos de confiança informados sobre o seu trajeto, mesmo que seja usando o compartilhamento de rota.

  • Confie na sua intuição. Se algo parecer errado, não hesite em encerrar a viagem e procurar um local seguro.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria

Tópicos relacionados:

99 bh seguranca transporte uber

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay