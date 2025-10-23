Segurança em app de transporte: como confirmar se o motorista é 'legal'

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

A prisão de um motorista que usava um perfil falso em um aplicativo de transporte no Bairro Cruzeiro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte nessa segunda-feira (20/10), colocou em evidência uma falha de segurança que afeta milhares de passageiros. O caso, envolvendo um condutor sem habilitação, mostra como é fundamental que os usuários saibam verificar a identidade do motorista e os dados do veículo antes de iniciar qualquer viagem.

Essa prática fraudulenta ocorre quando uma pessoa utiliza a conta de um motorista devidamente cadastrado para realizar corridas. O golpe expõe o passageiro a diversos riscos, já que o condutor real não passou pelos processos de verificação de antecedentes e segurança exigidos pelas plataformas, tornando a viagem completamente insegura.

Felizmente, os próprios aplicativos oferecem ferramentas simples que permitem confirmar todas as informações em poucos segundos. Adotar o hábito de checar esses dados é a principal barreira de proteção para garantir que se chegue ao destino sem imprevistos. A verificação deve ser feita antes mesmo de entrar no carro.

Passo a passo para uma viagem segura

Antes de embarcar, siga estas etapas simples para confirmar que o motorista e o veículo são os mesmos informados pelo aplicativo:

Confira a placa: este é o primeiro e mais importante item. A placa do carro que chegou para buscá-lo deve ser exatamente a mesma que aparece na tela do seu celular. Qualquer diferença é um sinal de alerta imediato. Verifique o modelo e a cor do veículo: além da placa, confirme se o modelo e a cor do carro correspondem aos dados fornecidos no aplicativo. Muitas vezes, os golpistas usam veículos diferentes dos cadastrados. Compare a foto do motorista: olhe atentamente para a foto do condutor no aplicativo e, em seguida, para a pessoa ao volante. Se a imagem não for compatível ou parecer muito antiga, desconfie. Pergunte para quem é a viagem: antes de entrar no carro, pergunte ao motorista qual o nome do passageiro ou o destino. Ele deve confirmar suas informações sem hesitar. Nunca ofereça seu nome primeiro. Use as ferramentas do aplicativo: durante o trajeto, compartilhe sua rota em tempo real com amigos ou familiares. A maioria dos aplicativos possui um botão de segurança que permite acionar contatos de emergência ou a polícia de forma discreta.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Caso qualquer uma dessas informações não coincida, não entre no veículo. Cancele a corrida imediatamente e utilize a opção no aplicativo para reportar que os dados do motorista ou do carro não conferem. Essa atitude ajuda a plataforma a identificar e bloquear perfis fraudulentos, tornando o serviço mais seguro para todos.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.